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Giriş Tarihi: 20.10.2021 15:37

Milli sporcu Miray Ulaş'a desteğe devam

BEKİR COŞKUN
Milli sporcu Miray Ulaş’a desteğe devam

İtalya'da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen Paralimpik Milli Sporcu Miray Ulaş, Mersin’de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Başkan Gültak; "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da Miray kızımızdan şampiyonluk bekliyor ve sonuna kadar kendisini destekliyoruz" dedi.

İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Milli Sporcu Miray Ulaş, paralimpik seviyede Türkiye'nin hem kadınlar sınıfında hem de genel klasmanda ilk madalyasını aldı ve ayağının tozuyla Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Ziyarete Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Yönetimi ile Hemsball Mersin İl Temsilcisi Füsun Topkara da katıldı.

"BUNLAR MUAZZAM BAŞARILARDIR"

Ziyaretleri için Miray Ulaş ile Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Yönetimi'ne teşekkür eden Başkan Mustafa Gültak, "Miray kızımız İtalya'daki Dünya Şampiyonası'ndan 3. olarak döndü. Burada paralimpik seviyede Türkiye'nin hem kadınlar sınıfında hem de genel klasmanda ilk madalyasını alması sebebiyle de göğsümüzü bir kez daha kabartmıştır. Kendisi yakın tarihte Paratriatlon Dünya Şampiyonası'nda da 4. olmuştu. Bunlar muazzam başarılardır" dedi.

"MADDİ VE MANEVİ HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Başkan Gültak; "Bizler Akdeniz Belediyesi olarak, kentimizde yaşayan birçok daldaki milli sporcularımıza desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. O gençler dünyada bayrağımızı gururla dalgalandırıyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Miray da başarılı sporcularımızdan birisidir. Paris'te de büyük başarılar elde edeceğinden eminiz. Kendisine maddi ve manevi her zaman yanında olup destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

MİRAY ULAŞ'TAN BAŞKAN GÜLTAK'A TEŞEKKÜR

Milli sporcu Miray Ulaş ise "İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda 3 oldum ve aynı zamanda da Triatlon Dünya Kupası'nda da 4.'lük elde ettim. Tüm bunlar için sezon boyunca her zaman yanımda olan Sayın Başkan Mustaf'a Gültak'a çok teşekkür ediyorum. En büyük hedefim Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da derece almaktır. Onun için de sıkı bir şekilde hazırlanıyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Gültak, görüşme sırasında 2011 yılında Murat Altınay tarafından geliştirilen Türkiye'nin yeni milli sporu Hemsball'u Mersin İl Temsilcisi Füsun Topkara ile oynayarak deneyimleme şansı da buldu.

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Milli sporcu Miray Ulaş'a desteğe devam
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