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Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:11

Pole'den başlayan kazanıyor! Formula 1'de heyecan ABD'ye taşınıyor

AA
Pole’den başlayan kazanıyor! Formula 1’de heyecan ABD’ye taşınıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak ABD. Sezonun bitimine 6 yarış kala şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Verstappen ile Hamilton arasında 6 puan fark var. Mercedes pilotlarının son 6 yarışta pole pozisyonunu kazandığı ABD Grand Prix'sinde en başarılı isim 6 kez podyumun zirvesine çıkan Hamilton.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

Sezonun bitimine 6 yarış kala kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ile sekizinci şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın arasında 6 puanlık fark bulunuyor.

Takımlar klasmanında ise 7 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Mercedes, en yakın takipçisi Red Bull'un 36 puan önünde yer alıyor.

PİSTİN EN BAŞARILI İSMİ HAMİLTON

Bugüne kadar 6 farklı pistte 42. kez düzenlenecek olan ABD Grand Prix'sinin en başarılı ismi Mercedes'in 36 yaşındaki pilotu Lewis Hamilton.

ABD Grand Prix'sinde toplam 6 kez podyumun zirvesine çıkan Büyük Britanyalı pilot, 2016'da kariyerinin 50. zaferini bu pistte elde ederken, 2019'da da ikinci olarak kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Hamilton'ı 5 galibiyetle Michael Schumacher, 3'er kezle de Büyük Britanyalı pilotlar Graham Hill ve Jim Clark takip ediyor.

Takımlarda ise ABD Grand Prix'sini en fazla kazanan 10 kezle Ferrari oldu.

İLK ÇİZGİDE BAŞLAYAN KAZANIYOR

Amerika Pisti'nde düzenlenen 8 yarışın tamamını ilk çizgide başlayan pilotlar kazandı. 8 yarıştan 4'ünde pole pozisyonundaki pilotlar, diğer yarısında ise ikinci sıradan start alan pilotlar damalı bayrağı ilk sırada gördü.

SON 6 YARIŞTA POLE POZİSYONU MERCEDES'İN

ABD Grand Prix'sinde son 6 yarışın sıralama turlarında en hızlı isimler Mercedes pilotları oldu.

2014 ve 2015'te Nico Rosberg, 2016, 2017 ve 2018'de Lewis Hamilton, 2019'da ise Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazandı.

Amerika Pisti'nin ev sahipliği yaptığı ilk iki yarışın (2012 ve 2013) sıralama turlarını ise o dönem Red Bull pilotu olan Alman Sebastian Vettel aldı.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR

1.Max Verstappen (Hollanda): 262,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 177

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 145

5. Sergio Perez (Meksika): 135

TAKIMLAR

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull: 397.5

3. McLaren: 240

4. Ferrari: 232,5

5. Alpine: 104

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Pole'den başlayan kazanıyor! Formula 1'de heyecan ABD'ye taşınıyor
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