Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Mike Tyson’dan ringe dönüş açıklaması! Rakibi Jake Paul ya da Logan Paul olacak iddiası…
Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:30 Son Güncelleme: 24.10.2021 12:47

Mike Tyson’dan ringe dönüş açıklaması! Rakibi Jake Paul ya da Logan Paul olacak iddiası…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Mike Tyson’dan ringe dönüş açıklaması! Rakibi Jake Paul ya da Logan Paul olacak iddiası…

Boks dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Fury – Wilder maçlarının ardından da şimdi de efsanevi boksör Mike Tyson ringe dönüyor. 55 yaşındaki Demir Mike lakaplı Mike Tyson, şubat ayında ringe döneceğini ve rakibinin de çok sansasyonel bir isim olacağını ifade etti. İddialara göre Mike Tyson, Jake Paul ya da Logan Paul kardeşlerden bir tanesiyle ringde dövüşecek. İşte gündeme gelen iddialar ve Mike Tyson’ın flaş sözleri…

Boks dünyasının efsanevi isimlerinden olan Mike Tyson, şubay ayında ringlere döneceğini ifade etti. 55 yaşındaki Tyson, ringlere dönmek istediğini ve ilk maçında çok sansasyonel bir isimle karşılaşmak istediğini söyledi

MİKE TYSON'DAN DÖNÜŞ MAÇI

Mike Tyson, geçen sene Kasım ayında ABD'li Roy Jones Jr. İle 8 rauntluk bir gösteri maçına çıkmış o dövüş berabere sonuçlanmıştı.

TYSON, FENOMEN BİR İSİMLE KARŞILACAĞINI İFADE ETTİ

Hayranlarının çağrısını dinleyen Mike Tyson, şubat ayında bir maça daha çıkacağını ifade etti. The Sun'a konuşan Mike Tyson, rakibinin çok bilindik bir isim olacağını söyledi.

"RAKİBİM ŞU AN BELLİ DEĞİL AMA..."

Tyson: "Şubat ayında bir gösteri maçına çıkacağım. Rakibim şu an belli değil fakat milyonların izlemek isteyeceği ünlü biriyle dövüşmek istiyorum"

JAKE YA DA LOGAN PAUL KARDEŞLERDEN BİRİ İDDİASI

Sosyal medya fenomenleri olan Jake ve Logan Paul kardeşler ile arkadaşlık kuran Mike Tyson'ın bu iki boksör kardeşlerden bir tanesiyle maç yapacağın iddia edildi. Mike Tyson'ın, Jake Paul ile arasının iyi olduğu biliniyor.

"JAKE PAUL'U KOLAY NAKAVT EDEBİLİRİM..."

Mike Tyson, mağlubiyeti olmayan ve 4 nakavta sahip olan Jake Paul'u kolaylıkla nakavt edebileceğini fakat ailesinden dolayı bunu yapmak istemediğini ifade etti.

Logan Paul ise Haziran ayında bir diğer efsanevi dövüşçü Floyd Mayweather ile bir gösteri maçına çıkmış ve o maç da berabere sonuçlanmıştı. Logan Paul, Mike Tyson'dan bir davet gelmesi üzerine seve seve kabul edeceğini ifade etti.

Mike Tyson, 20 yaşında dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu unvanına sahip biri. O günler için şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse, o anları pek hatırlamıyorum. Boks kariyerim çok bulanık. Bu yüzden hayatımı sakin bir şekilde geçirmek istiyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
SON DAKİKA! Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...
Mossad’dan casuslara yalan makineli test!
Arda Yurtseven'in ölümü mercek altında: Ağaca asılı bulunmuştu...
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Tunç Soyer’e heykel tepkisi! Dikmekle ve saymakla bitmiyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar kapanacak mı ve Kasım ayında yüz yüze eğitim mi olacak?
İhmali ölüme kadar götürdü, sevenleri yasa boğuldu! Oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testleri açıklandı!
Son dakika: Solskjaer gidiyor, Cristiano Ronaldo'nun eski hocası geliyor! Manchester United'da değişim rüzgarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mike Tyson’dan ringe dönüş açıklaması! Rakibi Jake Paul ya da Logan Paul olacak iddiası…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA