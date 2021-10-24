Boks dünyasının efsanevi isimlerinden olan Mike Tyson, şubay ayında ringlere döneceğini ifade etti. 55 yaşındaki Tyson, ringlere dönmek istediğini ve ilk maçında çok sansasyonel bir isimle karşılaşmak istediğini söyledi
MİKE TYSON'DAN DÖNÜŞ MAÇI
Mike Tyson, geçen sene Kasım ayında ABD'li Roy Jones Jr. İle 8 rauntluk bir gösteri maçına çıkmış o dövüş berabere sonuçlanmıştı.
TYSON, FENOMEN BİR İSİMLE KARŞILACAĞINI İFADE ETTİ
Hayranlarının çağrısını dinleyen Mike Tyson, şubat ayında bir maça daha çıkacağını ifade etti. The Sun'a konuşan Mike Tyson, rakibinin çok bilindik bir isim olacağını söyledi.
"RAKİBİM ŞU AN BELLİ DEĞİL AMA..."
Tyson: "Şubat ayında bir gösteri maçına çıkacağım. Rakibim şu an belli değil fakat milyonların izlemek isteyeceği ünlü biriyle dövüşmek istiyorum"
JAKE YA DA LOGAN PAUL KARDEŞLERDEN BİRİ İDDİASI
Sosyal medya fenomenleri olan Jake ve Logan Paul kardeşler ile arkadaşlık kuran Mike Tyson'ın bu iki boksör kardeşlerden bir tanesiyle maç yapacağın iddia edildi. Mike Tyson'ın, Jake Paul ile arasının iyi olduğu biliniyor.
"JAKE PAUL'U KOLAY NAKAVT EDEBİLİRİM..."
Mike Tyson, mağlubiyeti olmayan ve 4 nakavta sahip olan Jake Paul'u kolaylıkla nakavt edebileceğini fakat ailesinden dolayı bunu yapmak istemediğini ifade etti.
Logan Paul ise Haziran ayında bir diğer efsanevi dövüşçü Floyd Mayweather ile bir gösteri maçına çıkmış ve o maç da berabere sonuçlanmıştı. Logan Paul, Mike Tyson'dan bir davet gelmesi üzerine seve seve kabul edeceğini ifade etti.
Mike Tyson, 20 yaşında dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu unvanına sahip biri. O günler için şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse, o anları pek hatırlamıyorum. Boks kariyerim çok bulanık. Bu yüzden hayatımı sakin bir şekilde geçirmek istiyorum."