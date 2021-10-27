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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Ercümen’den bir rekor daha

Ercümen’den bir rekor daha
Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe inerek bu alanda da dünya rekoru kırdı. Milli dalışçı, Cumhuriyet'in 98'inci yılına ithafen dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi. Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede inen Ercümen yaptığı konuşmada da "Bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik."

2015'TE KISMET OLMADI
"Bu rekoru 2015 senesinde kırmayı denemiştik ama o gün kısmet olmamıştı" ifadelerini kullandı. Milli sporcu için Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören de düzenlendi. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Ercümen sayesinde haklı bir gurur yaşadıklarını vurguladı.

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