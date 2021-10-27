Ercümen’den bir rekor daha

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde teknefeste 100 metre derinliğe inerek bualanda da dünya rekoru kırdı. Milli dalışçı, Cumhuriyet'in 98'inci yılına ithafen dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi. Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53saniyede inen Ercümen yaptığı konuşmada da "Bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik."
2015'TE KISMET OLMADI
"Bu rekoru 2015 senesinde kırmayıdenemiştik ama o gün kısmet olmamıştı"ifadelerini kullandı. Milli sporcuiçin Cumhuriyet Meydanı'nda bir törende düzenlendi. Kaş Kaymakamı ŞabanArda Yazıcı, Ercümen sayesinde haklıbir gurur yaşadıklarını vurguladı.