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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Türkoğlu’ndan dev proje: Basketbol Gelişim Merkezi

Türkoğlu’ndan dev proje: Basketbol Gelişim Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi ve detayları görüştü. Tasarımı Bakanlık ve TBF iş birliği ile yap-ı lan, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ arasında inşaat anlaşması tamamlanan projenin 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor. 68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan merkez; maçlar, turnuvalar, etkinlikler ve organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olacak.

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Türkoğlu’ndan dev proje: Basketbol Gelişim Merkezi
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