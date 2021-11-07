Çağla kendini savundu: Ben doping yapmadım

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay doping kâbusuyla karşı karşıya... 2-8 Ağustos'ta Romanya'da gerçekleşen Cluj-Napoca'daki turnuvada test sonuçlarında yasaklı madde Ractopamine tespit edilen sporcunun lisansı geçici olarak askıya alındı. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan 32 yaşındaki tenisçi, "Bu madde sadece hayvan ticareti yapılan yerlerde özel izinle satılıyormuş. Bunu almamın tek yolunun et olabileceğini düşünüyorum. Maçtan önce et tükettiğimi Uluslararası Tenis Federasyonu'na (ITF) ispat ettim. Ama itirazım reddedildi. Ben yanlış bir şey yapmadım. Asla doping yapmam. Alnımın akıyla bu süreçten çıkacağım" dedi.
KITALAR 43. KEZ BULUŞUYOR
DÜNYANIN kıtalar arası tek maratonu olan 'N Kolay İstanbul Maratonu' bugün 43. kez koşulacak. Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişinin koşması bekleniyor.