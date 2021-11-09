IBF şampiyonu Caleb Plant hastaneye kaldırılmıştı! Canelo Alvarez yenilgisinden sonra ilk sözleri...

Sonra biri dedi ki: "Boksta çok iyisin bir yerdesin kardeşim! Baskı altındayken rakibine karşı koyma ve kontrol etme hareketin olağanüstüydü! Kesinlikle birçok insanı gururlandırdın ve çok yakında en tepeye geri döneceksin!"

Bir başkası basitçe şöyle dedi: "Tebrikler şampiyon! Gerçek savaşçısın sen."