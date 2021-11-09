IBF şampiyonu Caleb Plant hastaneye kaldırılmıştı! Canelo Alvarez yenilgisinden sonra ilk sözleri...

WBO, WBC ve WBA kemerlerinin sahibi olan Meksikalı boksör Canelo Alvarez ile IBF şampiyonu ABD'li boksör Caleb Plant pazar günü orta sıklet şampiyonluğu için karşı karşıya gelmiş ve kozlarını paylaşmıştı. Milyonlarca sporseverin merakla beklediği nefesleri kesen maçta Canelo Alvarez, Caleb Plant'ı 11. rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.
CALEB PLANT YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU SÖZÜNÜ VERDİ
2 kere yere düşen Caleb Plant maçın ardından Las Vegas'ta hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Caleb Plant, maçla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Caleb Plant, Canelo Alvarez yenilgisinin ardından sessizliğini bozdu ve tekrar dünya şampiyonluğu kazanma sözü verdi.
Canelo Alvarez
29 yaşındaki oyuncu, hafta sonu nakavt olduktan sonra Meksikalı boksör Alvarez karşısında ilk yenilgisini aldı. Las Vegas'taki mücadelede en az 7.4 milyon sterlin kazanan Caleb Plant, IBF unvanını kaybetmesinin ardından sessizliğini bozdu.
NOT: 11. rauntta Caleb Plant'ı nakavt eden Canelo Alvarez, tarihin ilk "tartışmasız" (Undisputed) süper orta sıklet şampiyonu oldu!
Caleb Plant
"GERİ DÖNECEĞİM"
Bir Instagram gönderisinde Caleb, en üst düzeyde rekabet etmeyi hak ettiğini kanıtladığını ifade etti. Caleb "Dünyanın çoğunu kendi isteğime göre eğdim ve bunu sadece tutku ve beceriyle yaptım. Geri döneceğim."
"TÜM HAYRANLARINA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
"En üst seviyeye ait olduğumu gösterdim ve tekrar dünya şampiyonu olacağım. Hiçbir zaman büyük olmaktan ya da kalkanımın üzerine çıkmaktan korkmadım, çekinmedim. Tüm hayranlarıma ve tüm destekçilerime teşekkür ederim."
"SANA İNANIYORUZ KARDEŞİM"
Hayranları, Caleb Plant'e desteklerini göstermek için hızlı davrandılar ve şu yorumları yaptılar "Harika dövüşçü, geri döneceksin.", "Sana hala inanıyorum kardeşim!" "En üst düzeyde savaştın doggie. Gerçek dışı bir performans ortaya koydun. Seni hala çok destekliyoruz."
Sonra biri dedi ki: "Boksta çok iyisin bir yerdesin kardeşim! Baskı altındayken rakibine karşı koyma ve kontrol etme hareketin olağanüstüydü! Kesinlikle birçok insanı gururlandırdın ve çok yakında en tepeye geri döneceksin!"
Bir başkası basitçe şöyle dedi: "Tebrikler şampiyon! Gerçek savaşçısın sen."
CANELO ALVAREZ'DEN PLANT'A ÖVGÜ DOLÜ SÖZLER
Canelo Alvrez, dövüş sonrası verdiği bir röportajında Plant'e övgüler yağdırdı: "Bu gece buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Ama desteğinizle, ailem, ekibim, gerçekten çok yol aldık. Bu herkes için, özellikle Meksika içindi. Caleb Plant'e saygım var. Çok fazla yeteneği olan müthiş bir dövüşçü.
Sonuçta insanız. Benimle hala dövüşmek istedi, hala devam etmek istedi. Ve bunda utanılacak bir şey yok, bugün harika bir mücadele verdik. Ama tabii ki, zirveye biz çıktık." dedi.