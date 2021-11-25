WBC şampiyonu Tyson Fury’den Joshua ve Usyk maçıyla ilgili çarpıcı itiraf!

Deontay Wilder'ı nakavt ederek mağlup eden Britanyalı ağır sıklet boksörü Tyson Fury, merakla beklenen Joe Joyce veya Dillian Whyte ile yapacağı maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Joshua ile Usyk arasında oynanacak maçla ilgili de itirafta bulundu.
TYSON FURY DÖVÜŞ TEKLİFİNİ REDDETTİ
Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk arasında yapılacak maçla ilgili konuşan Tyson Fury, Dillian Whyte veya Joe Joyce ile dövüşmeyi reddettiğini açıkladı. Tyson Fury, Ekim ayının sonundaki üç maç sonunda bir diğer efsanevi boksör Deontay Wilder'ı nakavt ederek kemerlerini korumayı başarmıştı.
Tyson Fury, yaptığı açıklamalarda Şubat ayında tekrar maça çıkmak istediğini ifade etti. Anthony Joshua ile maça çıkacak olan Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk ile maç yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
Anthony Joshua
"DÖVÜŞMEK İÇİN JOSHUA VE USYK İLE İLGİLENİYORUM"
33 yaşındaki Whyte ve 35 yaşındaki Joyce isimlerini öne sürdüler, ancak Tyson Fury'nin aklı yalnızca Joshua ile Usyk arasında oynanak maçta. 33 yaşındaki Fury, iFL TV'ye şunları söyledi: "Her zaman sadece iki dövüşle ilgilendiğimi söyledim, Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk.
"Bunun dışında hiçbir maç veya isimle ilgilenmiyorum. Onlarla dövüşmezsem, başka bir şeyle ilgilenmem."
Joshua ve Usyk maçından...
Joshua, Fury'nin Şubat ayında planlanan dönüşünden iki ay sonra, Nisan ayında Usyk ile bir rövanş maçına çıkacak. Oturup beklemeye istekli olmadığı sürece, AJ'nin kenara çekilmesiyle alternatif bir seçenek bulmak zorunda kalacaktı.
Dillian Whyte, WBC'nin geçici şampiyonu ve sırayla tam unvan için zorunlu rakip. Yenilmeyen şampiyon Tyson Fury, yaz boyunca 36 yaşındaki Wilder ile yaptığı gibi, şimdi oturup başka bir çekişmeli maç için bekleyeceği ifade ediliyor.
Şu anda WBO kuşağı için zorunlu olan Joyce, dövüşmek için eski partneri Fury'ye karşı teklif etti. Fury, "Şubat'ta her şeyi göreceğiz, ancak henüz Kasım ayındayız, yani birkaç ay içinde çok şey olabilir" dedi.