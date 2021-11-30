TJK 4. transferini yaptı! Bir yıldız daha yolda...

Türkiye Jokey Kulübü yeni yılı flaş bir transferle karşılıyor. TJK aygırları arasına bombayı patlatarak yeni bir isim daha kattı.

Geçen iki yılda büyük ses getiren tam 7 aygır alımı yapan TJK bu yıl da Epaulette, Battleground ve Tilsit'ın ardından Klimt ile flaş bir transfere daha imza attı.

AMERİKA'DAN SATIN ALINDI



2022 aşım sezonundan itibaren yetiştiricilere hizmet vermek üzere, Türkiye Jokey Kulübü tarafından satın alınan Klimt de yakında Türkiye'ye gelecek.



ABD'de bulunan Darby Dan Harasından satın alınan ve ithalat işlemleri sürmekte olan Grup 1 koşu galibi Klimt 2022 yılında Türkiye'de aşımlara başlayacak.