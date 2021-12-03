Dünya Atletizm Birliği’nin eski başkanı Lamine Diack, 88 yaşında öldü

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) eski başkanı Lamine Diack, 88 yaşında hayatını kaybetti. 2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon avronun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilen Diack, geçen yıl Fransız mahkemesi tarafından 4 yıl hapis ve 500 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'da ev hapsinde tutulan Diack, 500 bin avroluk para cezasının ödenmesinin ardından mayıs ayında ülkesi Senegal'e dönmüştü.