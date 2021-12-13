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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Mad Max şampiyon

Mad Max şampiyon

Abu Dabi GP’sine eşit puanla giren Verstappen ve Hamilton’ın mücadelesi nefes kesti. Hamilton zafere yakınken Latifi’nin yaptığı kaza, Hollandalı’ya şampiyonluk yolunu açtı

Formula 1'de 2021 sezonunun şampiyonu Red Bull Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Abu Dabi Grand Prix'sine eşit puanlarla (369.5) gelen Verstappen ve Lewis Hamilton'dan kazanan şampiyon olacaktı. Damalı bayrağın işaretiyle Hamilton güçlü bir startla liderliği aldı. Yarışın kaderi ise 53. turda belirlendi. Williams pilotu Latifi spin atarak bariyerlere çarptı ve bitime yaklaşık 5 tur kala güvenlik aracı piste çıktı. Mercedes yine pite girmezken, bu fırsatla yumuşak lastiğe geçen Verstappen atağa kalktı ama Hamilton ile arasında tur yemiş pek çok araç vardı. Önce bu isimlere izin vermeyen FIA, karar değiştirdi ve güvenlik aracını geçmelerine izin verdi. Ardından son turda Hamilton'ın önderliğinde yarış tekrar başladı. Verstappen ilk sektörün bitimindeki U virajinda, rakibini geride bıraktı ve düzlüklerde yerini koruyarak, bu yılki 10. galibiyetini almasının ardından zaferini ilan etti. Markalar klasmanında ise Mercedes şampiyon oldu.



KADER ANI
Yarışın 53'üncü turu belki de sonucu kadar konuşuldu. Williams pilotu Latifi, Haas F1 Team pilotu Mick Schumacher'e geçildikten sonra aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bu kaza sonrası güvenlik aracı piste çıkarken sonrasında olanlar da Verstappen'e tarihi şampiyonluğu getirdi.

MERCEDES'TEN PROTESTO
Mercedes takımı, yarış sonrası son bölümde yaşananları protesto etme kararı aldı. İtiraz, madde 48.8'e göre yapılacak.

KISA KISA
2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi F1'e veda etti.
Valtteri Bottas, 2017'de katıldığı Mercedes'ten ayrıldı.
Honda, Formula 1'deki son yarışını unutulmaz bir şampiyonlukla noktalamayı başardı.

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