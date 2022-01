Pizza bahane sohbet şahane

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu VakıfBank ve A Milli Takım 'ın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti ile mutfağa girdi.Guidetti, Bakan Kasapoğlu'nun sporda sürdürülebilir başarının sırrı nedir sorusuna, "Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalamak. Farklı karakterler ve insanlardan kurulu takım sporlarında orta noktada buluşmak her zaman mümkün olmuyor. Bunu mümkün kılmak benim yani koçun görevi. Bir koçun rolü tam olarak budur.Eğer herkeste bu bağlanma duygusunu bir hayale, hedefe, takıma veya kulübe bir şekilde hissettirebilirseniz bütün insanların beraber çalıştığını görebilirsiniz veSütlaç mı gelato mu? Gelato… Sormaya gerek yok. İskender mi pizza mı? Pizza … Sormaya gerek yok. Türk kahvesi mi espresso mu? İkisini de çok sevdiğimi söylemem gerek. Ama makinelerle yapmak daha kolay olduğu için espressoyu seçiyorum.Kitap okumak mı film izlemek mi? Kitap… Kitap okurken daha çok şey öğrenebilirim.Müziksiz yaşamak mı, televizyonsuz yaşamak mı? Televizyonu fazla açmam. Açtığımda sadece spor müsabakalarını izliyorum. Ama müziksiz yaşayamam.Maçı 3-0 kazanmak mı yoksa 5. sette mi kazanmak? Beşinci sette kazandığım maçlar her zaman daha heyecanlıydı. Tabi bazen depresif de olabiliyor. 5. set iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini gösterdiği için o yüzden 5. seti seçeceğim. 3-2 iki takımın da pes etmediğini gösteriyor.