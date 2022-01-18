Avustralya Açık’ta Tsitsipas, Sabalenka ve Raducanu tur atladı

ABD Açık'ın son şampiyonu 19 yaşındaki Büyük Britanyalı Emma Raducanu, ilk kez katıldığı Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi.

İlk turda 2013 yılının yarı finalisti ve dünya klasmanının 68 numarası ABD'li Sloane Stephens ile karşılaşan 17 numaralı seribaşı Raducanu, rakibini 6-0, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi.

2016 Avustralya Açık şampiyonu ve 16 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, Estonyalı Kaia Kanepi'ye 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenilerek son iki turnuvaya ilk turda veda etti.

NADAL VE BARTY, KORTA ÇIKACAK

Turnuvada yarın tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Avustralyalı John Millman'la, 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal da elemelerden gelen dünya 126 numarası Alman Yannick Hanfmann'la ikinci tur mücadelesi verecek.

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, İtalyan Lucia Bronzetti, 4 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, özel kartla mücadele eden Çinli Xiyu Wang, 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari de elemelerden gelen Çinli Qinwen Zheng karşısında ikinci tur maçına çıkacak.