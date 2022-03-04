Veliefendi’de anlamlı yarış... Atlar kadınlar için piste çıkıyor!

Türkiye Jokey Kulübü yine anlamlı bir organizasyona imza atacak, Dünya Kadınlar Günü Koşusu cumartesi akşamı Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

Kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda 7 dişi İngiliz safkanı saat 20.00'de startı verilecek koşuda birincilik mücadelesi verecek.

Evrensel çapta kabul gören 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen düzenlenecek koşuda atlar bu yıl 6. kez kadınlar için piste çıkacak. 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının boy göstereceği yarış, 2000 metre mesafe üzerinden Veliefendi Hipodromu'nun sentetik pistinde koşulacak.

DEV YARIŞ İÇİN FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

Bu anlamlı gün adına düzenlenen koşu kapsamında, Instagram üzerinden #KadınlarİçinKoşuyoruz etiketiyle, hipodromda ya da at yarışı izlerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan kadınlar arasından seçilecek bir kişi 96. Gazi Koşusu'nun gerçekleştirileceği 26 Haziran 2022 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda, TJK'nın misafiri olacak.

8 Mart Salı akşamı saat 23.00'a kadar hipodromda veya at yarışı izlerken çekilen en güzel fotoğrafını #KadınlarİçinKoşuyoruz etiketiyle paylaşanlar arasından bir kişi Gazi Koşusu gününde dev yarışa canlı olarak tanıklık edecek.