Armand Duplantis, iki haftada iki dünya rekoru kırdı!

Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, son iki hafta içinde ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi. 7 Mart'ta yine Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Turu şampiyonasında Duplantis, 6,19 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.