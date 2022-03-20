Armand Duplantis, iki haftada iki dünya rekoru kırdı!

Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, son iki hafta içinde ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi. 7 Mart'ta yine Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Turu şampiyonasında Duplantis, 6,19 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde, Venezuelalı atlet Yulimar Rojas ise kadınlar üç adım atlama finalinde 15,74 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.