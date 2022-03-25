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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:28 Son Güncelleme: 25.3.2022 16:37

Sebastian Vettel’e ikinci koronavirüs darbesi! Yarışa katılamayaca…

AA
Sebastian Vettel’e ikinci koronavirüs darbesi! Yarışa katılamayaca…

Formula 1’de Aston Martin ekibinin pilotluğunu yapan Alman sporcu Sebastian Vettel, koronavirüs tedavisine devam ettiği için sezonun ikinci yarışını da kaçıracak.

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Takımdan yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi. Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.

Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

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Sebastian Vettel’e ikinci koronavirüs darbesi! Yarışa katılamayaca…
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