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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Mersin’de dev final

Mersin’de dev final
Mersin'de düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda final heyecanı öncesi finalistler basın toplantısında buluştu. Bugün saat 15.00'te başlayacak maç için iddialı konuşan Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, "ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kaliteli bir ekip. Bundan sonra top oyuncularda. Kalitelerini gösterecekler" dedi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Aziz Akkaya da çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Fenerbahçe köklü bir kulüp ama Mersin Yenişehir Belediyesi de iyi bir takım. Bu organizasyona daha da değer katmak için buraya geldim. Kupayı burada bırakmak istiyoruz. İki süper takım final oynayacak. Tüm taraftarlar bu iki takımı izlesin" değerlendirmesinde bulundu. Finali TivibuSPOR naklen yayınlayacak.

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Mersin’de dev final
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