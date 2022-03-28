Schumacher hayranlığı karting denetmeni yaptı

Türkiye'nin ilk ve tek kadın 'Hobi Karting Denetmeni' olan Şendağ Öztoprak, karting sporuna nasıl başladığını ve elde ettiği başarıyı anlattı.

Formula 1'de 7 kez Dünya Şampiyonu olan Alman pilot Michael Schumacher hayranı olan Şendağ Öztoprak, "Schumacher'i izleyerek büyüdüm. Karting sporuna pilot olarak başladım. TOSFED lisanslı karting pilotu olarak 2010 ve 2015 yılları arasında yarışlara katılıp çeşitli ödüller aldım. Daha sonra il temsilciği yaptım ve sonunda denetmen oldum. 2017 yılından itibaren de Akdeniz Bölgesi Hobi Karting Denetmeliği yapıyorum. 40 hobi karting denetmeni arasındaki tek kadın benim. Kadınlarımız hiç bir şeyden korkmasınlar, yüreğinin ve kalbinin gittiği yere gitsinler. Her şeyi başarabilirler" dedi.

NORMALDE SAĞLIK ÇALIŞANI

Özel bir hastanede 13 yıldır direktör ve başhekim asistanı olarak çalışan Şendağ Öztoprak'ın hız ve adrenalin tutkusu onun karting pilotu olmasına neden oldu. Formula 1'de 7 kez Dünya Şampiyonu olan Michael Schumacher'i izleyerek büyüdüğünü söyleyen Öztoprak, 2010 ile 2015 yılları arasında İstanbul, İzmir ve Adana'da yarışlara katılıp ve çeşitli ödüller aldı. Spora hayranı olduğu Schumacher gibi pilot olarak başlayan Şendağ Öztoprak, elde ettiği başarılar sayesinde 2011-2016 yılları arasında Türkiye Otomobil Sporları Adana İl Temsilcisi oldu. Sporcu kadın Öztoprak, 2017 yılından itibaren Akdeniz Bölgesi Hobi Karting Denetmeni oldu.

TÜRKİYE'DEKİ TEK KADIN DENETMEN

Ülke genelinde 40 tane bulunan hobi karting denetmeni arasındaki tek kadın olan Şendağ Öztoprak, " Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'tan sorumluyum. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) belirlediği şehirde, yeni açılacak olan karting pistine gidiyorum. Pistin tüm hazırlıkları bittikten sonra son kontrollerini yapıyorum. Federasyonun kurallarına uygun şekilde tamamlanmış ise pist açılması için denetim formu imzalayıp federasyona gönderiliyor" diye yaptığı görevi anlattı.

HEDEF ADANA'DA PİST KURMAK

Spordaki başarısıyla hemcinslerine örnek olan Şendağ Öztoprak, şu anki hedefinin Adana'da Karting Pisti kurulması olduğunu söyledi. Memleketinde karting pistinin olmamasına üzüldüğü söyleyen Adanalı sporcu Öztoprak, "Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Adana'da birden fazla etkinliğin yapılabileceği hem sportif hem de eğitim amaçlı kullanabilecek bir tesis yapmak istiyoruz. Bunların içinde doğal yürüyüş veya koşu parkuru, bisiklet parkuru, basketbol sahası, model araç yarışları, trafik eğitim pisti ve karting pisti olacak şekilde bir tesis kurulması. Şuan bunun olması için mücadele veriyorum. Bunun içinde birtakım girişimlerde bulundum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na SEM projesini sundum. SEM projesi Sportif Eğitim Merkezi kurmaktır" dedi.

KADINLARA SESLENDİ

Karting sporunun daha fazla kişiye ulaşması için emek harcadığını söylen Şendağ Öztoprak, "Bu sporun gelişmesini istiyorum. Erkek egemen bir sektörde senelerce çalışıp sayısız ödül kazandım. Hayallerimden bir an olsun vazgeçmezdim. Kadınlara mesajım; 'Korkmasın, çekinmesinler' yürekleri ve akıllarının götürdüğü yere gitsinler" diye sözlerini tamamladı.