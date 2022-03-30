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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Spor turu

Spor turu
Milli güreşçilerimiz finale yükseldi
MACARISTAN'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk finale kaldı. Olimpiyat şampiyonu Akgül, 125 kiloda Daniel Ligeti'yi 10-0 yenerek finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşmaya hak kazanırken, Atlı da 61 kiloda Vangelov'u 6-3 mağlup ederek Ermeni Arsen Harutyunyan eşleşti. 92 kiloda Maisuradze'yi 5-2 deviren 23 yaş altı Avrupa şampiyonumuz Feyzullah Aktürk, Bulgar Ahmed Bataev'e karşı altın madalyaya çıkacak. 86 kiloda Osman Göçen bugün İsrailli Uri Kalashnikov ile bronz madalya maçı yapacak. Karşılaşmalar bugün 19.00'dan itibaren Trtspor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Serbest stilde Münir Recep Aktaş ile Muhammet Akdeniz bronz kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Derbide zafer Aslan'ın oldu
G.SARAY Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-65 yıkarak 13. galibiyetine uzandı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta sarı-kırmızılılar, Davis'in etkinliğiyle soyunma odasına 36-34 önde gitti. Mücadelede kontrolü elden bırakmayan G.Saray, Melis'in de devreye girmesiyle karşılaşmayı 72-65 kazandı. Maçın 39. dakikasında Beşiktaş HDI Sigorta'da Jakobsone sakatlandı ve sedyeyle saha kenarına alındı.

Shaquille O'Neal uyurken ölebilir
NBA'IN yaşayan efsanelerinden Shaquille O'Neal, çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Uyku apnesi nedeniyle rahatsızlanan, solunum zorlukları yaşayan eski NBA yıldızı, uyku makinesi kullanmak zorunda kalıyor. Shaq, doktorun kendisine "Uyku apneniz var ve uyku apnesi hipertansiyona veya felce neden olabilir, bu yüzden ölebilirsiniz" dediğini söyledi.

Hull City gözünü Süper Lig'e dikti
ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City, transferde Süper Lig'den 3 futbolcuyu listesine aldı. Hull Live ve The72'de yer alan habere; göre İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Miha Zajc ve Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore...

Belçikalı kaleci savaşı kazanamadı
BELÇIKA, Cercle Brugge'ün kalecisi Miguel Van Damme için yas tutuyor. 2016'dan bu yana lösemiyle mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti. Üzücü haberi formasını giydiği Cercle Brugge duyurdu. Yapılan açıklamada; "İşlerin bir süredir iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Cercle Brugge'ün yaklaşık 123 yıllık tarihinde son derece zor bir gün" ifadelerine yer verildi.

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