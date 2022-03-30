Milli güreşçilerimizfinale yükseldi
MACARISTAN'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül,Süleyman Atlı ve FeyzullahAktürk finale kaldı. Olimpiyat şampiyonu Akgül, 125 kiloda Daniel Ligeti'yi 10-0 yenerek finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşmaya hak kazanırken, Atlı da 61 kilodaVangelov'u 6-3 mağlup ederekErmeni Arsen Harutyunyaneşleşti. 92 kiloda Maisuradze'yi 5-2 deviren 23 yaş altı Avrupa şampiyonumuz Feyzullah Aktürk, Bulgar Ahmed Bataev'e karşı altın madalyaya çıkacak. 86 kiloda Osman Göçen bugün İsrailli Uri Kalashnikov ile bronz madalya maçı yapacak. Karşılaşmalar bugün 19.00'dan itibarenTrtspor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Serbest stilde Münir Recep Aktaş ile Muhammet Akdeniz bronz kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Derbide zaferAslan'ın oldu
G.SARAY Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-65 yıkarak 13. galibiyetine uzandı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta sarı-kırmızılılar, Davis'in etkinliğiyle soyunma odasına 36-34 önde gitti. Mücadelede kontrolü elden bırakmayan G.Saray, Melis'in de devreye girmesiylekarşılaşmayı 72-65 kazandı. Maçın 39. dakikasında Beşiktaş HDI Sigorta'da Jakobsone sakatlandı ve sedyeyle saha kenarına alındı.
Shaquille O'Nealuyurken ölebilir
NBA'IN yaşayan efsanelerinden Shaquille O'Neal, çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Uyku apnesi nedeniyle rahatsızlanan, solunum zorlukları yaşayan eski NBA yıldızı, uyku makinesi kullanmak zorunda kalıyor. Shaq, doktorun kendisine "Uyku apneniz var ve uykuapnesi hipertansiyona veya felceneden olabilir, bu yüzden ölebilirsiniz" dediğini söyledi.
Hull City gözünüSüper Lig'e dikti
ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City, transferde Süper Lig'den 3 futbolcuyu listesine aldı. Hull Live ve The72'de yer alan habere; göre İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan RyanBabel, Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Miha Zajc ve Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore...
Belçikalı kalecisavaşı kazanamadı
BELÇIKA, Cercle Brugge'ün kalecisi Miguel Van Damme için yas tutuyor. 2016'dan bu yana lösemiyle mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti. Üzücü haberi formasını giydiği Cercle Brugge duyurdu. Yapılan açıklamada; "İşlerin birsüredir iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizianlatmaya kelimeler yetmez. CercleBrugge'ün yaklaşık 123 yıllık tarihinde sonderece zor bir gün" ifadelerine yer verildi.