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Giriş Tarihi: 31.3.2022

‘Dünyaya örnek bir tesis olacak’

‘Dünyaya örnek bir tesis olacak’
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek Basketbol Gelişim Merkezi'nin arazisinde incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, "Sadece ülkemizin değil dünyanın en prestijli basketbol tesislerinden birisi olacak. Bölgenin, Avrupa'nın basketbol üssü haline gelecek. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza büyük destekleri, teşvikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Hidayet Türkoğlu ise "Türk basketbolu için gerçekten çok anlamlı, çok değerli bir tesis olacak. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir tesisi ülkemize kazandırıyoruz" yorumunu yaptı

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‘Dünyaya örnek bir tesis olacak’
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