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Giriş Tarihi: 2.4.2022 12:03 Son Güncelleme: 2.4.2022 12:13

Ramazan ayında sporcular nasıl beslenmeli? İşte fit vücudun püf noktaları...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Ramazan ayında sporcular nasıl beslenmeli? İşte fit vücudun püf noktaları...

Son dakika haberi: Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sporcuların beslenmesinin nasıl olacağı yönünde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, sporcular Ramazan ayında nasıl beslenmeli ve vücudunun formunu nasıl korumalı. Uzman Diyetisyen Müge Özyurt, Ramazan ayında sporcu beslenmesinin püf noktalarını Futbol Plus YouTube kanalında Ömer Faruk Özcan'a açıkladı. İşte tüm detaylar...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sporcuların beslenmesinin nasıl olacağı yönünde araştırmalar yapılmaya başlandı.

Peki, sporcular Ramazan ayında nasıl beslenmeli ve vücudunun formunu nasıl korumalı. Uzman Diyetisyen Müge Özyurt, Ramazan ayında sporcu beslenmesinin püf noktalarını Futbol Plus YouTube kanalında Ömer Faruk Özcan'a açıkladı.

Sıvı alımına dikkat çeken Müge Özyurt, "Aslında en önemlisi, eğer oruç tutacaksa bir sporcu sıvı alımını çok iyi planlamalı. Çünkü yeterli sıvı alamamak performansı çok düşüren bir etken. Eğer 3 öğünümüzde de dengeli beslenip yeterli sıvıyı alırsak, bu süreç rahatlıkla atalatılabilir. Öncelikle sahura kesinlikle kalkılmalı. İftardan iftara oruç tutmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İşte ramazanda sporcu beslenmesine dair püf noktalar:

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Ramazan ayında sporcular nasıl beslenmeli? İşte fit vücudun püf noktaları...
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