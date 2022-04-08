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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Fenerbahçe kapalı gişe oynayacak

Fenerbahçe kapalı gişe oynayacak
İstanbul'un ev sahibi olduğu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali bugün başlıyor. Ülker Salonu'nda oynanacak olan maçlarda Fenerbahçe Safiport bugün 20.00'de Çek ekibi USK Prag karşısına çıkacak. Mücadeleye büyük ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarları biletleri tüketti. Günün ilk maçı ise 17.00'de Perfumerias Avenida-Sopron Basket arasında oynanacak. Dün düzenlenen toplantıda konuşan Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, organizasyonun kendi seyircileri önünde yapılmasının oyuncularının motivasyonunu artıracağını dile getirdi. Dörtlü Final'in kadın basketbolunun en üst seviyesi olduğunu aktaran Lapena, "Biz de burada mücadele ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. bize ne kadar destek olacağını biliyoruz. Müsabakalar başlayınca heyecanı bir yana koyup, en üst seviyede mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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Fenerbahçe kapalı gişe oynayacak
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