Fenerbahçe kapalı gişe oynayacak

İstanbul'un ev sahibi olduğu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali bugün başlıyor. Ülker Salonu'nda oynanacak olan maçlarda Fenerbahçe Safiport bugün 20.00'de Çek ekibi USK Prag karşısına çıkacak. Mücadeleye büyük ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarları biletleri tüketti. Günün ilk maçı ise 17.00'de Perfumerias Avenida-Sopron Basket arasında oynanacak. Dün düzenlenen toplantıda konuşan Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, organizasyonun kendi seyircileri önünde yapılmasının oyuncularının motivasyonunu artıracağını dile getirdi. Dörtlü Final'in kadın basketbolunun en üst seviyesi olduğunu aktaran Lapena, "Biz de burada mücadele ediyorolmaktan büyük mutlulukduyuyoruz. bize ne kadardestek olacağını biliyoruz.Müsabakalar başlayınca heyecanıbir yana koyup, en üstseviyede mücadele edeceğiz" diye konuştu.