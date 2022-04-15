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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Paris’te son tango!

Paris’te son tango!

Güreşte 9. Avrupa şampiyonluğuna imza atarak, kendisine ait rekoru geliştiren Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya alıp kariyerini noktalamak istediğini dile getirdi

Milli güreşçi Taha Akgül, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkarken, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi. Akgül, "Kariyerimi şimdi noktalasam, 'Keşke şunu da başarsaydım' diyeceğim, pişmanlık duyacağım bir şey yok. 2024 son, gerçekten bırakacağız. Bizi tarih yazdı, bu kesin. Allah bana çok güzel şeyler nasip etti. Bundan sonra zirvede kalayım, mücadele edeyim, içim rahat olsun başka bir şey istemiyorum" dedi. Federasyonda yaşanan yönetim değişikliğinin ardından antrenörü Abdullah Çakmar'ın milli takımdaki görevinden alındığını hatırlatan Taha, "9. Avrupa şampiyonluğum benim için çok önemliydi. Federasyonumuzla bazı sıkıntılar yaşadık. İstemediğim, hak etmediğim durumlar oldu. Hocam görevden alındı. Bunlardan daha önce hiç bahsetmedim. Önemli de değil, gittim onun için güreştim. Bu şampiyonluğu hocama armağan ettim" ifadelerini kullandı.

'Başarımdan dolayı üzülen insanlar var'
TAHA, kendisini gönülden destekleyenlerin yanı sıra başarısından dolayı üzülen insanların bulunduğuna da işaret etti. Milli güreşçi, "Maalesef rekorlarımızı, başarılarımızı istemeyenler oluyor. Biz bunları hissediyoruz, üzülüyoruz. Biz ülkemiz, bayrağımız için mücadele ediyoruz. Böyle insanlar arttıkça yaradan da bize daha çok başarı nasip ediyor. Biz de daha çok çalışıyoruz. İnşallah Rıza, Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracak, ben de çift hanelere ulaşacağım. Hedeflerimizi o kadar büyüttük" diye konuştu.

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Paris’te son tango!
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