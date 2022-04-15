Rekor günü

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Anthony Nwakaeme için bugünkü Fatih Karagümrük maçı şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın yanında farklı bir anlam daha taşıyor.Bu rakam, Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinin en yüksek puanı olarak kayıtlara geçecek.2019-20'de ligde 11 kez ağları havalandıran Nwakaeme ise bu sezon da aynı sayıda gol attı. Nijeryalı kanat oyuncusu, bugün fileleri sarsması durumunda bordo-mavili formayla en golcü sezonuna ulaşacak.üç maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk kutlamalarını erteleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaparakdediği öğrenildi. Bordo-mavililerde sakatlığı devam eden Trondsen dışında eksik bulunmuyor.Bu iki futbolcu, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.SÜPER Lig'de son 6 haftaya 2. sıradaki F.Bahçe'nin 13, 3. durumdaki Konyaspor'un da 14 puan önünde lider girenF.Bahçe ve Konya berabere kaldığı takdirde Fırtına şampiyonluğunu ilan edecek. Üç takım da kazanırsa şampiyonluk ilanı bir sonraki haftaya kalacak.