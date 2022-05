Başakşehir'den sürdürülebilir bir dünya için sen de 'SÖZ VER" projesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir FK, 2021-22 sezonunda kullandığı "su" temalı turkuvaz renkli yeni sezon formasının tanıtımını İstanbul Boğazı'nda yaparak çevresel sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için önemli bir adım attı. 'Söz Ver' projesi kapsamında yapılan bu lansmanda UNDP Türkiye Su Altı Yaşam Temsilcisi ve Dünya serbest dalış rekortmeni Milli sporcu Şahika Ercümen, kampanyaya eşlik etti.

TARİHE GEÇTİ

'Söz Ver' lansmanı Dünya'da su altında canlı yayınla yapılan ilk forma lansmanı olarak tarihe geçti.

'Söz Ver' projesi ile tüm sporseverleri daha duyarlı olmaya davet eden Medipol Başakşehir Kulübü, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek başka bir Avrupa kulübü ile çevre konusunda ortak bir çalışmaya imza attı. İstanbul ekibi, bu alanda faaliyetler yürüten İspanyol ekibi Real Betis ile "Promise to Go Forever Green" kampanyasında iş birliği yaptı.



Medipol Başakşehir, büyük ölçüde sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen "Promise to Go Forever Green" kampanyasına 'Söz Ver' projesiyle dahil oldu. Kampanya sürecinde her iki kulüp ve oyuncuları çevre konularında mesajlar verdi.

15.074 KİŞİ SÖZ VERDİ



'Söz Ver' iletişimi sayesinde 2021'de yapılan forma lansmanının ardından toplam 15.074 kişi bizimle Başakşehir'in projesine katılarak söz verdi.

Hangi takım taraftarı olursa olsun, su, hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için tüm herkesi Başakşehir'in web sitesindeki manifestoyu imzalayıp söz vermeye davet ediyoruz.

Sen de;

"Suyu daha verimli, sürdürülebilir ve bilinçli kullanacağına, Canlı yaşamın devamı için temiz ve sürdürülebilir suyun önemine dikkat çekeceğine

İklim değişikliğine uyum ve bu değişikliğin etkilerinin azaltılmasında deniz ve okyanusların rolünü anladığına ve anlatacağına

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2030 sonuna kadar ulaşılmak üzere belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve ülkemiz su politikaları ile uyum içinde, suyu koruyacağına

Ülkesini seven bir futbolsever ve duyarlı bir vatandaş olarak" söz veriyorsan,

(https://ibfk.com.tr/soz-ver) adresine girerek farkındalığa destek olabilirsin.