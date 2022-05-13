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Giriş Tarihi: 13.5.2022 18:10

Veliefendi'de Gazi ateşi yanıyor! Müthiş yarışlar pazar günü...

Veliefendi’de Gazi ateşi yanıyor! Müthiş yarışlar pazar günü...

At yarışlarının klasik koşuları arasında yer alan Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Koşusu öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanları boy gösterecek.

Veliefendi Hipodromu 15 Mayıs pazar günü muhteşem yarışlara ev sahipliği yapacak. Gazi Koşusu öncesi 3 yaşlı safkanların büyük provalarından olan Erkek ve Dişi Tay Deneme koşuları adeta nefesleri kesecek.

SONUCU HEYECANLA BEKLENEN YARIŞLAR

Gazi koşusu adaylarının boy göstereceği 67. Erkek Tay Deneme Koşusu saat 18.00, Dişi Tay Deneme Koşusu ise saat 19.30'da start alacak. İki yarışın da birincilik ikramiyesi 830 bin lira.

Pazar günü ayrıca Hasan Adalı ve Mehmet Yavuz Yılmaz Koşuları da gerçekleştirilecek. 96'ncısı yapılacak Gazi Koşusu ise 26 Haziran pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

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Veliefendi'de Gazi ateşi yanıyor! Müthiş yarışlar pazar günü...
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