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Giriş Tarihi: 16.5.2022 12:52

Gazi favorisi gövde gösterisi yaptı! Hipodromda büyük coşku...

Gazi favorisi gövde gösterisi yaptı! Hipodromda büyük coşku...

26 Haziran pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak Gazi Koşusu öncesi yapılan Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları nefesleri kesti.

Veliefendi Hipodromu, pazar günü tarihi günlerinden birini yaşadı. Yarışsever adeta hipodroma akın ederken, 26 Haziran pazar günü yapılacak 96. Gazi Koşusu öncesi de 3 Yaşlı İngiliz safkanları Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşularında boy gösterdi.

FİNAL DANCE, GAZİ'YE GÖZ KIRPTI

Erkek Tay Deneme Koşusu'nu jokeyi Halis Karataş ile kazanan Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu Final Dance adlı safkan, Gazi Koşusu öncesi favori olarak ön plana çıktı.

SECRET POWER, ÖZCAN YILDIRIM İLE GÜLDÜ

Dişi Tay Deneme Koşusu'nu da jokeyi Özcan Yıldırım ile Emrah Karamazı'nın sahibi olan Secret Power adlı kısrak rakiplerine üstünlük sağladı.
1600 metre çim pistte gerçekleştirilen iki koşu sonrası da kazanan safkanlar sahiplerine 830 bin lira birincilik ikramiyesi kazandırdı.

VELİEFENDİ'YE AKIN ETTİLER

Yarışseverler ise bu muhteşem günde hipodroma adeta akın etti. Piknik alanları sabahın erken saatlerinde dolarken, tribünler de tıklım tıklım doldu.

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Gazi favorisi gövde gösterisi yaptı! Hipodromda büyük coşku...
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