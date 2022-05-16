Gazi favorisi gövde gösterisi yaptı! Hipodromda büyük coşku...

FİNAL DANCE, GAZİ'YE GÖZ KIRPTI

Erkek Tay Deneme Koşusu'nu jokeyi Halis Karataş ile kazanan Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu Final Dance adlı safkan, Gazi Koşusu öncesi favori olarak ön plana çıktı.

SECRET POWER, ÖZCAN YILDIRIM İLE GÜLDÜ

Dişi Tay Deneme Koşusu'nu da jokeyi Özcan Yıldırım ile Emrah Karamazı'nın sahibi olan Secret Power adlı kısrak rakiplerine üstünlük sağladı.

1600 metre çim pistte gerçekleştirilen iki koşu sonrası da kazanan safkanlar sahiplerine 830 bin lira birincilik ikramiyesi kazandırdı.

VELİEFENDİ'YE AKIN ETTİLER

Yarışseverler ise bu muhteşem günde hipodroma adeta akın etti. Piknik alanları sabahın erken saatlerinde dolarken, tribünler de tıklım tıklım doldu.