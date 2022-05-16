Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Spor turu
Giriş Tarihi: 16.5.2022

Spor turu

Konyaspor sahasında Hatay'a şans tanımadı
LİGİ 2. bitirme şansını son haftaya taşıması kendisinin alacağı sonuç kadar F.Bahçe'ye de bağlı olan Konyaspor, evinde Hatayspor'u 3-1 yendi ve 3.'lüğü garantiledi. Yeşil-beyazlılar, Bytyqi, Michalak ve Hassan ile sonuca giderken konuk takımın tek golü El Kaabi'nin penaltısından geldi. İkincilik için F.Bahçe'nin önümüzdeki hafta yenilmesi, Konya'nın kazanarak 9 gollük averajı kapaması gerekiyor.

Alanyaspor, G.Antep'e karşı gol şov yaptı
SÜPER LIG'IN flaş ekiplerinden Alanyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta sonuca rahat gitti: 3-0. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen turuncu-yeşilli ekip, galibiyete Famara Diedhiou, Wilson Eduardo ve Daniel Candeias'ın golleriyle ulaştı. Akdeniz ekibi son üç karşılaşmasını kazanırken Gaziantep'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Antalya, Paşa'yı yıktı seriyi 15'e çıkardı
SÜPER LIG'DE ikinci yarının flaş ekibi Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu sonuçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Akdeniz ekibi; Fredy, Naldo, Wright, Hadergjonaj'ın (Kendi kalesine) attığı gollerle farklı kazandı. Ev sahibi takıma Umut Bozok'un biri penaltıdan iki golü puan için yeterli olmadı.

Giresun pes etmedi Başakşehir'i yakaladı
KÜMEDE düşme tehlikesini geçen hafta atlatan Giresunspor ile Avrupa'ya gitmeyi daha önce garantileyen Medipol Başakşehir'in mücadelesi beraberlikle sonuçlandı: 1-1. İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşmada 45. dakikada Stefano Okaka'nın golüyle 1-0'lık üstünlük yakaladı. Pes etmeyen ev sahibi takım, Alexis Perez ile 72. dakikada eşitliği yakaladı.

Boksta kadınlardan IKI ÇEYREK FINAL
ULUSLARARASI Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dün Türk rüzgarı esti. Olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ABD'li rakibi Arika Melek Skoog'u 5-0 yenerek çeyrek finale çıktı. 50 kilo Buse Naz Çakıroğlu ise Cezayir'den Roumaysa Boualam'ı 5-0 devirip son 8'e adını yazdırdı

EN ÇOK OKUNANLAR

Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'
İsveç'ten NATO üyeliği için Türkiye adımı: Heyet gönderecekler!
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı: Umumi rezillik!
Böyle kalabalık az gördüm
İBB uyarıları dikkate almadı, kimyasal atıkları Tekirdağ'a bıraktı: "Kirli elleriniz çekin!"
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Muharremkent
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Son dakika | Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika: Yüksek doz anestezi hayatını kararttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA