bitirme şansını son haftaya taşıması kendisinin alacağı sonuç kadar F.Bahçe'ye de bağlı olan Konyaspor, evinde Hatayspor'u 3-1 yendi ve 3.'lüğü garantiledi. Yeşil-beyazlılar,veile sonuca giderken konuk takımın tek golü'nin penaltısından geldi. İkincilik için F.Bahçe'nin önümüzdeki hafta yenilmesi, Konya'nın kazanarak 9 gollük averajı kapaması gerekiyor.flaş ekiplerinden Alanyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta sonuca rahat gitti: 3-0. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen turuncu-yeşilli ekip, galibiyete'ın golleriyle ulaştı. Akdeniz ekibi son üç karşılaşmasını kazanırken Gaziantep'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı.ikinci yarının flaş ekibi Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım,Akdeniz ekibi; Fredy, Naldo, Wright, Hadergjonaj'ın (Kendi kalesine) attığı gollerle farklı kazandı. Ev sahibi takıma Umut Bozok'un biri penaltıdan iki golü puan için yeterli olmadı.düşme tehlikesini geçen hafta atlatan Giresunspor ile Avrupa'ya gitmeyi daha önce garantileyen Medipol Başakşehir'in mücadelesi beraberlikle sonuçlandı: 1-1. İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşmada 45. dakikada1-0'lık üstünlük yakaladı. Pes etmeyen ev sahibi takım,ile 72. dakikada eşitliği yakaladı.Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dün Türk rüzgarı esti. Olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ABD'li rakibi Arika Melek Skoog'u 5-0 yenerek çeyrek finale çıktı. 50 kilo Buse Naz Çakıroğlu ise Cezayir'den Roumaysa Boualam'ı 5-0 devirip son 8'e adını yazdırdı