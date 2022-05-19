Demir yumruklar

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dün yarı final maçları yapıldı.milli sporcularımız vurduğunu devirdi. Ringe ilk çıkan 48 kilodaki boksörümüz Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Lopez'i 4-1 yenerek finale yükseldi. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fernandez'i 4-0'la geçip altın madalya mücadelesi yapma hakkı kazandı. Taylandlı Tintabthai ile karşılaşan 54 kilodaki Hatice Akbaş ise rakibini 5-0 devirip final biletini aldı. Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Taylandlı Suwannapheng'i 5-0 mağlup ederek finali gördü. +81 kiloda Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı aynı skorla 5-0 yenip zafere uzandı. Yarın yapılacak final müsabakalarında 5 sporcumuz altın madalya için ringe çıkacak.