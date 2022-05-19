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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Demir yumruklar

Demir yumruklar

Ringde Türk fırtınası esiyor. Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir altın madalya mücadelesi verecek

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dün yarı final maçları yapıldı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada milli sporcularımız vurduğunu devirdi. Ringe ilk çıkan 48 kilodaki boksörümüz Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Lopez'i 4-1 yenerek finale yükseldi. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fernandez'i 4-0'la geçip altın madalya mücadelesi yapma hakkı kazandı. Taylandlı Tintabthai ile karşılaşan 54 kilodaki Hatice Akbaş ise rakibini 5-0 devirip final biletini aldı. Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Taylandlı Suwannapheng'i 5-0 mağlup ederek finali gördü. +81 kiloda Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı aynı skorla 5-0 yenip zafere uzandı. Yarın yapılacak final müsabakalarında 5 sporcumuz altın madalya için ringe çıkacak. 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri rakiplerine yenilip bronz madalya aldı.

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