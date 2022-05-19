Demir yumruklar

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dün yarı final maçları yapıldı. Başakşehir Gençlik veSpor Tesisleri'nde düzenlenenturnuvada milli sporcularımız vurduğunu devirdi. Ringe ilk çıkan 48 kilodaki boksörümüz Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Lopez'i 4-1 yenerek finale yükseldi. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fernandez'i 4-0'la geçip altın madalya mücadelesi yapma hakkı kazandı. Taylandlı Tintabthai ile karşılaşan 54 kilodaki Hatice Akbaş ise rakibini 5-0 devirip final biletini aldı. Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Taylandlı Suwannapheng'i 5-0 mağlup ederek finali gördü. +81 kiloda Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı aynı skorla 5-0 yenip zafere uzandı. Yarın yapılacak final müsabakalarında 5 sporcumuz altın madalya için ringe çıkacak. 70 kilodaSema Çalışkan ile81 kiloda Elif Günerirakiplerine yenilipbronz madalya aldı.