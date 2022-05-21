Yumruklarla tarih yazdık!

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Ay-Yıldızlılarımız damga vurdu. Önceki günaltın madalyaya uzanan Ayşe Çağırır'dan sonra, dün 4 final mücadelesi daha verdik. Şampiyonanın son gününde önceringe çıktı. Milli sporcumuz, Kolombiyalı Ingrit Lorena'yı 5-0 yenip Dünya Şampiyonu oldu. Ardındançekişmeli geçen müsabakada Rumen Lacramioara Perijoc'u 3-2 yenip, altını aldı.Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda ringi dar ettiğihakem kararıyla mağlup edip üst üste ikinci kez dünyanın en iyisi oldu. Son şampiyonluğumuz da Şennur Demir'den geldi. 39 yaşındaki boksörümüz,Ay-Yıldızlı ekibimiz, 5 altın 2 bronz ile kadın boks tarihimizin en çok madalya kazandığı Dünya Şampiyonası'nı yaşadı ve takım halinde şampiyon olmayı başardı. Bronz alan isimler ise Elif Güneri ve Sema Çalışkan.Busenaz Sürmeneli, zaferinin ardından büyük sevinç yaşadı. Trabzonspor'un sporcusu olan 23 yaşındaki boksör, şampiyonluğunu kolbastı oynayarak kutladı. Ayrıca organizasyonda en iyi sporcu ödülünü de alan Busenaz, "Benim hırçınlığım sürdükçe o şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan, kafası mental olarak iyi olan bir Buse'yi ringde kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli boksörlerimizi tebrik etti. Ay-Yıldızlılar'ı telefonla görüntülü arayarak konuşan Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Yanımda Bakan arkadaşlarım var, hepsinin selamları var. Ailelerinize en kalbi selam, sevgilerimi eşim dahil lütfen gönderin. İnşallah en kısa zamanda da sizleri Külliye'ye bekliyorum. Paris Olimpiyatları'nda yine sizleri inşallah olimpiyat şampiyonu olarak kutlamak istiyorum" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksörlerimizi yalnız bırakmadı. Kupayı Şennur Demir'e teslim eden Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin, kadın sporcularımızın ülkemize yaşattığı bu gurur tablosu bizler için çok büyük mutluluk. 5 altın 2 bronz ile hem madalya rekoru kırdılar hem de dünya şampiyonluğu ile kadın boksunda Türkiye'nin ismini zirveye yazmadılar, kazıdılar" ifadelerini kullandı.Türk futbolu kısır çekişmelerin içinde boğuşurken, diğer dallarda önemli başarılara imza atıyoruz. Okçuluktan, cimnastiğe, atletizmden boksa kadar uluslararası turnuvalarda zirveye çıkan milli sporcularımız göğsümüzü kabartıyor. Son yıllarda tesisleşme konusunda yapılan yatırımlar, gençleri spora yönlendirmek için gece gündüz demeden oluşturulan çalışmalar ve fedakârca atılan adımlar özellikle kadınlarımızın önünü açtı. Bunun son meyvelerini Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gururla topladık…Boksörlerimiz altın yumruklarıyla tarihte yeni bir sayfa açtı. Bu sayfaların satırlarını ise şampiyonların izinden gidecek yeni gençlerimiz zenginleştirecek. Amatör sporculara sahip çıkan başta F.Bahçe ve Trabzonspor olmak üzere kulüpleri de tebrik ederim.