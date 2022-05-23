Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon’da coşkuyla karşılandı:

Maçı izleyen herkese gerçek Busenaz'ı izlettirmek istediğini dile getiren Sürmeneli, şöyle devam etti:

"Bazen gününde oluyor, bazen olmuyorsun. Elinden geleni en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsun. Şampiyon gibi çıktık, şampiyon olarak inmemiz lazım. Dünya Şampiyonası'na gelen sporcular, tabii ki kötü sporcular değil. Elimizden geleni yaptık. Yüzde 100 ile oynamadım. Bir ara finalde Cahit hoca 'Yüklen' dedi. Rakibe saydırmayla maç biti. Bizim daha yapabileceğimiz çok şey var. Yeni sıklette mücadele ettim, olimpiyatlar için 66 kiloya düştüm. Yatıyoruz kalkıyoruz, olimpiyat düşünüyoruz. Yeni bir Busenaz izletmeye çalışıyorum. İnşallah izleyenler beğenir. Trabzonspor'un şampiyonluğu ile bu da bir miktar güzel olmuştur."