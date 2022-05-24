Ronaldo’nun sözleriyle motive oluyorum

VakıfBank'ın, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'i devirip şampiyonluğa uzandığı turnuvanın MVP'si seçilen Gabi,'a konuştu.diyen Brezilyalı smaçör, "Guidetti dünyanın en iyi koçlarından biri. Onunla beraber çalışmak için geldim ve kariyerim açısından önemli bir adımdı. VakıfBank'ta kendimi bir ailenin parçası gibi hissediyorum.Bütün kupaları kazandığımıziçin mutluyuz" dedi.Gabi şöyle devam etti: "Maçlardan önce yoga yapıyorum.Ayrıca maçtan önce deftere Michael Jordan, Cristiano Ronaldo gibi büyük oyuncuların beni motive edebilecek sözlerini not alıyorum.Kadın Voleybol Takımı dün Türkiye'ye dönerken bu sezon kazanılan 5 kupa ile birlikte gövde gösterisi yaptı. Başantrenör, İtalya'daki ailesinin yanına gittiği için basın toplantısına katılamazken video mesajı ile seslendi. İtalyan çalıştırıcı şu mesajları verdi: "Tüm sezonların en iyi dönemini geçirdik. Mücadele etmenin ne olduğunu iyi bilen bir grubuz. 14 inanılmaz oyuncumuz var ve hepsi nasıl takım olunacağını, nasıl savaşılacağını biliyor.İTALYAN Imoco Volley Conegliano'yu 3-1 devirip CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank'ın başarısı İtalyan basınında da yankı buldu. İtalyan gazeteleri arada büyük fark olduğunu vurgularken şu detaylar öne çıktı: Tuttosport: Conegliano, Şampiyonlar Ligi'ni süper finaldeki acı yenilgiyle kapattı. VakıfBank üstün olan taraftı. La Gazzetta dello Sport: Conegliano için hayal kırıklığı, Şampiyonlar Ligi VakıfBank'ın.Melis Gürkaynak: "Ben çok üst düzey bir oyuncu değilim. Bu kulüp beni o kadar değerli hissettirdi ki bu kulübe teşekkür borcum var."KARIYERINE nokta koyan kaptan Melis Gürkaynak'ın konuşması sırasında tüm oyuncular gözyaşlarına boğuldu. "Zor bir sezon geçirdik. Sezon başı verdiğimiz sözü tuttuk ve bunun rahatlığını yaşıyoruz. Yorgun ama gururluyuz" diyen 32 yaşındaki sporcu, ağlayarak güçlükle tamamladığı konuşmasında şunları söyledi: "Seneye takımda olmayacağım.Ailem gibi burası. Ben çok üst düzey bir oyuncu değilim. Bu kulüp beni o kadar değerli hissettirdi ki bu kulübe teşekkür borcum var."VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, çok çalışan bir oyuncu grubu olduğunu söyledi.Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdik. Türk kadınını en iyi şekilde temsil eden, profesyonel ve yürekten oynayan bir takımın başkanı olduğum için çok şanslıyım" diye konuştu.