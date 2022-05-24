Ronaldo’nun sözleriyle motive oluyorum

“Bütün kupaları kazandığımız için mutluyuz. Maçlardan önce deftere Michael Jordan, Cristiano Ronaldo gibi büyük oyuncuların beni motive edebilecek sözlerini not alıyorum”
VakıfBank'ın, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'i devirip şampiyonluğa uzandığı turnuvanın MVP'si seçilen Gabi, SABAHSPOR'a konuştu. "Buraya gelmekbenim için rüyaydı" diyen Brezilyalı smaçör, "Guidetti dünyanın en iyi koçlarından biri. Onunla beraber çalışmak için geldim ve kariyerim açısından önemli bir adımdı. VakıfBank'ta kendimi bir ailenin parçası gibi hissediyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıylaberaber oynuyorsunuz, bu yüzden bu sezon benim için çokönemliydi. Bütün kupaları kazandığımıziçin mutluyuz" dedi.
KAFAMDA OYNUYORUM
Gabi şöyle devam etti: "Maçlardan önce yoga yapıyorum. Düzenli olarakmaçı kafamda oynuyorum ve zor anlarlanasıl mücadele edeceğimi düşünüyorum. Ayrıca maçtan önce deftere Michael Jordan, Cristiano Ronaldo gibi büyük oyuncuların beni motive edebilecek sözlerini not alıyorum. Bunları kendime tekrarlıyorum."
'14 İNANILMAZ OYUNCUM VAR' VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı dün Türkiye'ye dönerken bu sezon kazanılan 5 kupa ile birlikte gövde gösterisi yaptı. Başantrenör Giovanni Guidetti, İtalya'daki ailesinin yanına gittiği için basın toplantısına katılamazken video mesajı ile seslendi. İtalyan çalıştırıcı şu mesajları verdi: "Tüm sezonların en iyi dönemini geçirdik. Mücadele etmenin ne olduğunu iyi bilen bir grubuz. 14 inanılmaz oyuncumuz var ve hepsi nasıl takım olunacağını, nasıl savaşılacağını biliyor. 5 kupayı daaldık ve bunu başardığımız için artıkbunun da kutlamasını yapabiliriz."
İTALYANLAR HAYRAN KALDI
İTALYAN Imoco Volley Conegliano'yu 3-1 devirip CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank'ın başarısı İtalyan basınında da yankı buldu. İtalyan gazeteleri arada büyük fark olduğunu vurgularken şu detaylar öne çıktı: Tuttosport: Conegliano, Şampiyonlar Ligi'ni süper finaldeki acı yenilgiyle kapattı. VakıfBank üstün olan taraftı. La Gazzetta dello Sport: Conegliano için hayal kırıklığı, Şampiyonlar Ligi VakıfBank'ın.
KAPTAN GÖZYAŞLARI İLE VEDA ETTİ
Melis Gürkaynak: "Ben çok üst düzey bir oyuncu değilim. Bu kulüp beni o kadar değerli hissettirdi ki bu kulübe teşekkür borcum var."
KARIYERINE nokta koyan kaptan Melis Gürkaynak'ın konuşması sırasında tüm oyuncular gözyaşlarına boğuldu. "Zor bir sezon geçirdik. Sezon başı verdiğimiz sözü tuttuk ve bunun rahatlığını yaşıyoruz. Yorgun ama gururluyuz" diyen 32 yaşındaki sporcu, ağlayarak güçlükle tamamladığı konuşmasında şunları söyledi: "Seneye takımda olmayacağım. Böyle bir sezonun ardındanveda kolay değil. Küçük yaşlardaVakıfBank'a geldim. Çok güzel anılarbiriktirdim. Ailem gibi burası. Ben çok üst düzey bir oyuncu değilim. Bu kulüp beni o kadar değerli hissettirdi ki bu kulübe teşekkür borcum var."
ÜSTÜNSALİH: TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDIK
VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, çok çalışan bir oyuncu grubu olduğunu söyledi. "Tarihimizde bu bir ilk. Tüm emeğigeçenleri kutluyorum. Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdik. Türk kadınını en iyi şekilde temsil eden, profesyonel ve yürekten oynayan bir takımın başkanı olduğum için çok şanslıyım" diye konuştu.