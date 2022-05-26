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Giriş Tarihi: 26.5.2022 13:52

MotoGP Finlandiya Grand Prix'si iptal edildi!

AA
MotoGP Finlandiya Grand Prix’si iptal edildi!

MotoGP'nin Finlandiya Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesinin oluşturduğu jeopolitik durum nedeniyle iptal edildi. İşte tüm detaylar...

Finlandiya'da düzenlenecek olan MotoGP Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesinin oluşturduğu jeopolitik durumlar nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KymiRing'deki pisteki onay çalışmalarıyla bölgede devam eden jeopolitik durumun neden olduğu riskler, 2022'de Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesini ne yazık ki zorunlu kıldı. Mevcut koşullar gecikmelere neden oldu ve yeni pistte devam eden çalışmaları riske attı." ifadeleri kullanıldı.

FIM, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle bu yılki takvimin 20 tura indirileceğini duyurdu.

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MotoGP Finlandiya Grand Prix'si iptal edildi!
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