Tarihi buluşma Türkiye’de! Paris 2024 Olimpiyatlarının provası Türkiye’de yapılacak

FAVORİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Sporcuların antrenmanlarına yoğun bir tempoyla devam ettiğini belirten Çakır, sportif anlamda iyi bir sürecin kendilerini beklediğini vurguladı. Çakır "Şu anda 3 madalya kazanmış durumdayız. İyi bir sezon geçiriyoruz. İlke Özyüksel'in Tokyo Olimpiyatları'nda aldığı 5'incilikle iyi sezonun sinyallerini vermiştik. Buğra Ünal da ikinci yedek kotayı almıştı. Çok büyük işlere imza atacak konuma geliyoruz. İlke dışında bir sporcumuz daha büyükler kategorisinde dünya kupalarında kürsü gördü. 2024 Paris Olimpiyatlarında en az 3 sporcuyla yer alacağımıza inanıyorum. Zaten bir ülkenin 2 kadın 2 erkek 4 kotası var. Paris'te hedefimiz kesinlikle kürsüde yer almak olacak. Olimpiyatı'n favori ülkelerinden biriyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLECEK

Milli sporcular, İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal Türkiye'nin ev sahipliğini avantaja çevirmeye çalışacaklarını dile getirdi. Önemli sporcularla başkentte yarışmanın kendileri için büyük tecrübe olacağını aktaran sporcular, organizasyonda ellerinden geleni yaparak aldıkları derecelerle asıl hedefleri olimpiyatlarda başarıya ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.