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Giriş Tarihi: 27.5.2022 13:19

Tarihi buluşma Türkiye’de! Paris 2024 Olimpiyatlarının provası Türkiye'de yapılacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Tarihi buluşma Türkiye’de! Paris 2024 Olimpiyatlarının provası Türkiye’de yapılacak

Gücün, cesaretin, inancın, sabrın ve koordinasyon yeteneğinin sporu olarak tanımlanan Modern Pentatlon’un, Dünya Kupası organizasyonunun 4. etabı ile finali Türkiye ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, “Bu durum dünyada ilk kez oluyor. Bir ülke hem finale hem de bir etaba ilk kez ev sahipliği yapacak” dedi.

Türkiye, haziran ayında modern pentatlon alanında düzenlenecek iki dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 2022 yılında Mısır, Macaristan ve Bulgaristan'da yapılan üç etabın ardından, Ankara'da ilk kez Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM), Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenleyeceği "Dünya Kupası 4'üncü Etabı" 7-12 Haziran'da, "Dünya Kupası Finali" 23-26 Haziran'da yapılacak. 30 ülkeden 200'ü aşkın sporcu yarışlarda ter dökecek.

BRANŞ DEĞİŞECEK

Modern pentatlon sporunun "yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış olmak üzere 5 disiplinden oluşan olimpik bir branş olduğunu hatırlatan Çakır, Dünya Kupası finalinin ardından binicilik branşının yerine alınan engel parkurunun koşulacağı ilk test organizasyonunun Başkentte yapılacağını dile getirdi. Çakır, "Biniciliğin yerini alacak 5. disiplinin ilk defa test edilecek olması uluslararası basının da ilgisini Ankara'ya çekecek" ifadelerini kullandı.

FAVORİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Sporcuların antrenmanlarına yoğun bir tempoyla devam ettiğini belirten Çakır, sportif anlamda iyi bir sürecin kendilerini beklediğini vurguladı. Çakır "Şu anda 3 madalya kazanmış durumdayız. İyi bir sezon geçiriyoruz. İlke Özyüksel'in Tokyo Olimpiyatları'nda aldığı 5'incilikle iyi sezonun sinyallerini vermiştik. Buğra Ünal da ikinci yedek kotayı almıştı. Çok büyük işlere imza atacak konuma geliyoruz. İlke dışında bir sporcumuz daha büyükler kategorisinde dünya kupalarında kürsü gördü. 2024 Paris Olimpiyatlarında en az 3 sporcuyla yer alacağımıza inanıyorum. Zaten bir ülkenin 2 kadın 2 erkek 4 kotası var. Paris'te hedefimiz kesinlikle kürsüde yer almak olacak. Olimpiyatı'n favori ülkelerinden biriyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLECEK

Milli sporcular, İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal Türkiye'nin ev sahipliğini avantaja çevirmeye çalışacaklarını dile getirdi. Önemli sporcularla başkentte yarışmanın kendileri için büyük tecrübe olacağını aktaran sporcular, organizasyonda ellerinden geleni yaparak aldıkları derecelerle asıl hedefleri olimpiyatlarda başarıya ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Tarihi buluşma Türkiye’de! Paris 2024 Olimpiyatlarının provası Türkiye'de yapılacak
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