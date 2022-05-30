Tatamide rakipleri ‘yedi’k bitirdik!

AVRUPA Karate Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Gaziantep'te düzenlenen şampiyonanın son gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemirve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. İspanya karşısında gösterdiği performans sonunda sporcularımız altın madalyanın sahibi olurken Karate Milli Takımımız 7 altınmadalya ile şampiyona tarihinde enbaşarılı turnuvasını geride bıraktı.
'TÜM ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN'
GAZIANTEP'TE yapılan Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar katada bir bronz ve bir gümüş madalya kazandık. K30 kategorisinde Mürvet Demirtaş gümüş, Oya Ekici ise bronz madalyaya ulaştı. Dünyada ilk kez engellilere yönelik yapılan Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda bu başarının göz yaşartıcı olduğunu söyleyen Mürvet Demirtaş Orhan, "Madalyamıbizim için ter döküp kan akıtan tüm şehitve gazilere armağan ediyorum" dedi.