Tatamide rakipleri ‘yedi’k bitirdik!

AVRUPA Karate Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Gaziantep'te düzenlenen şampiyonanın son günündeoluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. İspanya karşısında gösterdiği performans sonunda sporcularımız altın madalyanın sahibi olurkenturnuvasını geride bıraktı.GAZIANTEP'TE yapılan Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar katada bir bronz ve bir gümüş madalya kazandık. K30 kategorisinde Mürvet Demirtaş gümüş, Oya Ekici ise bronz madalyaya ulaştı. Dünyada ilk kez engellilere yönelik yapılan Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda bu başarının göz yaşartıcı olduğunu söyleyen Mürvet Demirtaş Orhan,dedi.