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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Tatamide rakipleri ‘yedi’k bitirdik!

Tatamide rakipleri ‘yedi’k bitirdik!
AVRUPA Karate Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Gaziantep'te düzenlenen şampiyonanın son gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. İspanya karşısında gösterdiği performans sonunda sporcularımız altın madalyanın sahibi olurken Karate Milli Takımımız 7 altın madalya ile şampiyona tarihinde en başarılı turnuvasını geride bıraktı.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN'
GAZIANTEP'TE yapılan Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar katada bir bronz ve bir gümüş madalya kazandık. K30 kategorisinde Mürvet Demirtaş gümüş, Oya Ekici ise bronz madalyaya ulaştı. Dünyada ilk kez engellilere yönelik yapılan Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda bu başarının göz yaşartıcı olduğunu söyleyen Mürvet Demirtaş Orhan, "Madalyamı bizim için ter döküp kan akıtan tüm şehit ve gazilere armağan ediyorum" dedi.

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Tatamide rakipleri ‘yedi’k bitirdik!
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