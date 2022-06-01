Kahraman anneler P&G’de buluştu

OLIMPIK branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcu ve anneleri, ülkemizdeki 35. yılını kutlayanprojesi etkinliğinde bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen buluşmada TMOK Başkanı Uğur Erdener, spora verdiği destek nedeniyle P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'na teşekkür ederek, "Her sporcunun arkasında bir anne desteği var. İnanıyorum ki 35 sporcumuzun tamamı da olimpiyat kotalarını kazanıp ülkemizi Paris'te temsil edecekler" dedi. Turnaoğlu ise "35. yıl konseptimiz,sloganı. Ana kahraman anneler ve anne sevgisi" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan sporcular anneleriyle sahneye çıkıp duygularını paylaşırken, sertifikaları verilip toplu fotoğraf çektirildi