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Giriş Tarihi: 1.6.2022

Kahraman anneler P&G’de buluştu

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Kahraman anneler P&G’de buluştu
OLIMPIK branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcu ve anneleri, ülkemizdeki 35. yılını kutlayan Procter&Gamble (P&G)'nin "Olimpik Anneler" projesi etkinliğinde bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen buluşmada TMOK Başkanı Uğur Erdener, spora verdiği destek nedeniyle P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'na teşekkür ederek, "Her sporcunun arkasında bir anne desteği var. İnanıyorum ki 35 sporcumuzun tamamı da olimpiyat kotalarını kazanıp ülkemizi Paris'te temsil edecekler" dedi. Turnaoğlu ise "35. yıl konseptimiz, 'Sevgi her kapıyı açar' sloganı. Ana kahraman anneler ve anne sevgisi" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan sporcular anneleriyle sahneye çıkıp duygularını paylaşırken, sertifikaları verilip toplu fotoğraf çektirildi.

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Kahraman anneler P&G’de buluştu
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