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Giriş Tarihi: 1.6.2022 15:46 Son Güncelleme: 1.6.2022 16:25

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi'ni ziyaret etti

AA
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi’ni ziyaret etti

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, yüksek lisans öğrencisi olduğu Bayburt Üniversitesini ziyaret etti.

Baberti Kampüsü'ndeki Konukevi'nde Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve akademisyenlerle bir araya gelen Busenaz Sürmeneli'ye başarısı dolayısıyla plaket ve çiçek takdim edildi.

Başarı kavramının, spor söz konusu olduğunda asla tesadüf olmadığının altını çizen Türkmen, şampiyonada 66 kiloda altın madalya elde etmesi dolayısıyla milli sporcuyu kutladı.

Özveri ve sınırları zorlamanın en önemli örneğine tanıklık ettiklerinin altını çizen Türkmen, başarılarıyla sembol haline gelen ve efsaneleşen sporcuların üniversitesi olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Türkmen, Busenaz Sürmeneli isminin birçok genç sporcunun kariyerine vizyon kazandıracağından emin olduklarını da dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Busenaz Sürmeneli de Rektör Türkmen'e nezaketi dolayısıyla teşekkür etti.

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi'ni ziyaret etti
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