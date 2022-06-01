Sultanlar’dan gövde gösterisi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı Ankara'da 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı. İlk seti blokta etkili olup,Filenin Sultanları, ikinci seti de konsantrasyonunu kaybetmeyip,alarak skoru 2-0 yaptı.iyi oyununu sürdüren Ay-Yıldızlılar setiTürkiyeoynayacak. Diğer rakiplerimiz Bulgaristan ve Belçika…A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularına övgü yağdırdı. İtalyan çalıştırıcı, "Tahminimden daha iyi oynadığmızı söyleyebilirim.Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Vermiş oldukları dikkatten, özenden, saha içindeki hareketlerinden ve kalitelerinden… Servis karşılamamız çok daha yerindeydi. O yüzden atağımız daha iyi gözüktü.dedi.Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, maçtan önce şöyle konuştu: "Biz voleybola desteğimizi sadece sponsorluk ile sınırlamadık. Önemli maçlarda sporcularımızın yanında olduk. Bugün Vestel voleybol, voleybol Vestel ile anılıyor. Geçen yıl hayata geçirdiğimizkampanyamız ile Tokyo Olimpiyatları kapsamında madalya mücadelesi veren Filenin Sultanları'na desteğimizi hissettirdik. Biz her zaman Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadın hareketi olarak gördüğümüz Filenin Sultanları'nın yanındayız."