Sultanlar’dan gövde gösterisi

Türkiye, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk maçında son Avrupa şampiyonu İtalya’yı set vermeden mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı Ankara'da 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı. İlk seti blokta etkili olup, Ebrar Karakurt ilekritik sayılar bularak 25-20 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti de konsantrasyonunu kaybetmeyip, 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Ebrarve Saliha'nın smaçlarıyla iyi oyununu sürdüren Ay-Yıldızlılar seti 25-19, maçı da3-0 kazandı. Türkiye ikinci karşılaşmasını cumagünü saat 19.00'da Çin ile oynayacak. Diğer rakiplerimiz Bulgaristan ve Belçika…
'Tahminimden daha iyiydik'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularına övgü yağdırdı. İtalyan çalıştırıcı, "Tahminimden daha iyi oynadığmızı söyleyebilirim. Bunun sebebiburadaki olağanüstü taraftar, bize çokyardım ettiler. Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Vermiş oldukları dikkatten, özenden, saha içindeki hareketlerinden ve kalitelerinden… Servis karşılamamız çok daha yerindeydi. O yüzden atağımız daha iyi gözüktü. Ben iki taraftanda çok memnunum. Her şeyi dengeli yaptık" dedi.
'Biz her zaman MilliTakım'ın yanındayız' VESTEL Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, maçtan önce şöyle konuştu: "Biz voleybola desteğimizi sadece sponsorluk ile sınırlamadık. Önemli maçlarda sporcularımızın yanında olduk. Bugün Vestel voleybol, voleybol Vestel ile anılıyor. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz "BİZ VOLEYBOL ÜLKESİYİZ" kampanyamız ile Tokyo Olimpiyatları kapsamında madalya mücadelesi veren Filenin Sultanları'na desteğimizi hissettirdik. Biz her zaman Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadın hareketi olarak gördüğümüz Filenin Sultanları'nın yanındayız."