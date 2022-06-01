Tarihi başarıya imza atan milli halterci Şaziye Erdoğan SABAH'a konuştu! "Madalyalarım kadınlara armağan olsun"

KALP ATIŞLARIM HIZLANIYOR!

Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, İstiklal Marşı'nı her okuttuğunda kalp atışlarının hızlandığını söyledi.

FEDAKARCA ÇALIŞIYORUM

Eşim Burak Erdoğan da milli halterci ve milli takım antrenörü. Müsabakalara beni eşim hazırlıyor. Yarışmalara Nevşehir'de hazırlanıyorum. Sonrasında milli takıma katılıp 1-2 ay kamp geçiriyorum. Milli takım kampında çift antrenman yapıyoruz, ortalama 6-7 saat sürüyor. 7 yaşında 1 oğlum var, sorumluluklarım fazla. Bu yüzden elimden gelenin daha da fazlasını yapıp daha iyisine ulaşmam gerekiyor. Kadınların zor olan ne varsa başarabileceği inancındayım. Bunu da kanıtladığımı düşünüyorum. Bana göre zoru başarabilmenin yolu azim, hırs, istek ve sevgi.

HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Şampiyonluk duygusu çok farklı bir his, kelimelere sığmaz, yaşamanız lazım. Şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okuttuğum an tüylerim ürperiyor. Ağlıyorum, kalp atışlarım değişiyor, kendimle gurur duyuyorum. 'İşte tekrar başardın' ve 'kolundaki platinin sana engel olmasına rağmen başardın' diyorum. Hayallerimin bazılarına ulaştım. Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyordum, çok şükür oldum. Eksik olanı da tamamlamak, olimpiyatlara katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımı dalgalandırmak istiyorum.