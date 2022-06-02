Fenerbahçe Opet’te Naz Aydemir Akyol ayrılığı! 2 senelik sözleşme...

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Naz Aydemir Akyol ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, Çubuklu'yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır.

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca "En İyi Pasör" olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Naz Aydemir Akyol, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kulüp yönetim kurulunun da katıldığı imza töreninde transfer süreciyle alakalı olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türkiye'nin önemli oyuncularından Naz ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte geçmiş tecrübelerini takımımıza aktaracağına ve başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.