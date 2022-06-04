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Giriş Tarihi: 4.6.2022 20:50 Son Güncelleme: 4.6.2022 21:10

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Bulgaristan'a set vermedi

AA
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Bulgaristan’a set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçındaki Bulgaristan ile karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, 12-7'lik üstünlükle molaya gitti. Mola dönüşünde üstün oyununu devam ettiren milliler, ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha'nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutunarak, teknik molaya 11-10 önde gitti. Moladan iyi dönen Bulgaristan skoru 16-13'e getirmeyi başardı. Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, skoru 20-20'de eşitledi. Eda'nın da serivesteki iyi performansıyla milliler, 2'nci setide 25-21 kazanmayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete de iyi başladı. Ay-yıldızlı takım yakaladığı seriyle 12-9 skorla teknik molaya gitti. Eda'nın etkili oyunuyla farkı açan milliler, skoru 21-14'e getirdi. Setin sonunda üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları; seti 25-16, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Bulgaristan'a set vermedi
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