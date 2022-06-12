Etnospor’da Azerbaycan rüzgarı! İki devlet tek millet...

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin dünkü etkinliklerinde Azerbaycan Atlı Dans Ekibi'nin şovu büyük ilgi gördü. Dansçıların bir kısmı alanın zemininde atsız olarak çeşitli figürler sergilerken atlı dansçılar da zaman zaman eşlik etti.
Gösterinin son bölümünde 6 dansçı, üç at üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yanı sıra 'İki devlet tek millet' yazılı bir flamayla izleyenleri selamladı. Ziyaretçiler, bu anları ayakta alkışladı. Yağlı güreş müsabakaları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başlarken festivale katılan ülkelerin geleneksel el yapımı ürünleri kurulan stantlarda tanıtıldı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kurulan stantları ziyaret etti. Yağmura rağmen festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.