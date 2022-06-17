Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ayşe Begüm Onbaşı dünya ikincisi oldu!
Giriş Tarihi: 17.6.2022 22:49

Ayşe Begüm Onbaşı dünya ikincisi oldu!

İHA
Ayşe Begüm Onbaşı dünya ikincisi oldu!

Türkiye’nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz’in Guimaraes kentindeki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası finalinde elde ettiği 20,350 puanla dünya ikincisi oldu.

Türkiye'nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci dünya şampiyonasından madalya ile döndü. Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden başarılı sporcu, dünya ikincisi olmayı başardı. Elemelerde zorlanmadan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, finalde ise topladığı 20,350 puanla gümüş madalyayı boynuna taktı.


Türkiye'ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında mücadele etmek ve dünya ikinciliği elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Üst üste iki dünya şampiyonasında da madalya kazanmış oldum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu büyük başarıyı başta antrenörüm ve ekibim olmak üzere bana her zaman destek olanlara ve tabii ki ülkeme armağan ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni oran 41'i aştı: İşte enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLUYOR! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne zaman gelecek! SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi! Asgari ücrete ara zam hazırlığı! Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Başkan Erdoğan,Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü!
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuzda son adım geliyor!
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA? Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Bundan sonra başının çaresine baksın...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayşe Begüm Onbaşı dünya ikincisi oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA