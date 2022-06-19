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Giriş Tarihi: 19.6.2022 23:16

F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı!

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F1 Kanada Grand Prix’sini Verstappen kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun 9. mücadelesi, Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

Startta liderliğini koruyan Max Verstappen, 9. turda takım arkadaşı Sergio Perez'in aracının arızalanması üzerine devreye giren sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında "pit stop" gerçekleştirdi.

Verstappen 3'üncülüğe gerilerken, yarışın yeni lideri ise Carlos Sainz (Ferrari) oldu. Verstappen'den 11 tur sonra "pit stop" yapan Sainz, 44. turda Verstappen'in lastik değiştirmesiyle liderliği geri aldı.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'nın kazası sonrası 50. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu fırsata çeviren Sainz, daha yeni lastiklerle 2. sırada piste döndü.

Fakat Sainz'ın son 15 turdaki baskısına direnen Verstappen, sezonun 6'ncı, kariyerinin 26. yarış birinciliğine ulaştı.

Verstappen'den 0.9 saniye sonra bitişe gelen Sainz 2'nci, liderin 7 saniye uzağındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ise 3. oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari sürücüsü Charles Leclerc de 19. cepten başladığı yarışı 5. sırada bitirdi.

Puanını 175'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Perez ile arasındaki farkı 46 puana yükseltti.

Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 3 Temmuz'da yapılacak.

Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 175 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 129

3. Charles Leclerc (Monako): 126

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Carlos Sainz (İspanya): 102

TAKIMLAR

1. Red Bull: 304

2. Ferrari: 228

3. Mercedes: 188

4. McLaren: 65

5. Alpine: 61

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F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı!
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