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Giriş Tarihi: 3.7.2022 18:05

Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalin adı belli oldu! Mustafa Taş - Cengizhan Şimşek karşı karşıya...

AA
Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalin adı belli oldu! Mustafa Taş - Cengizhan Şimşek karşı karşıya...

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş-Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşecek.

Başpehlivanlar, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Güreş Ağası Seyfettin Selim, yağlı güreş düzenleyen illerin belediye başkanları, federasyon yetkilileri nezaretinde başpehlivanlar kuralarını çekti.

Kura sonucu İsmail Balaban - Cengizhan Şimşek ile Ertuğrul Dağdeviren - Mustafa Taş eşleşti.

Yağlanma ve peşrevin ardından başpehlivanlar güreşe tutuştu.

CENGİZHAN ŞİMŞEK, BALABAN'I YENDİ

2013 ve 2017 yılları başpehlivanı İsmail Balaban ile 2019 yılından bu yana baş boyunda olan Cengizhan Şimşek'in müsabakası İsmail Balaban'ın kontralarıyla başladı. Balaban'ın kasnak ve paçadan oyun kurma çabasını boşa çıkarmak için Cengizhan Şimşek mücadele verdi. Normal sürenin bitimine yaklaşırken her iki güreşçinin sert el ense ve tırpanları güreşçilerin ne denli stres dolu olduğunu da gösterdi. Kısa süreli bacağından sakatlık geçiren Cengizhan Şimşek'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Normal sürede yenişme olmayınca puanlamaya geçildi. Müsabakanın 59'uncu dakikasında Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban'ı kaz kanadıyla atarak yendi.

SARI KARTLI VE İHTARLI GÜREŞİ MUSTAFA TAŞ KAZANDI

Bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş ile 2019'dan bu yana baş boyunda olan Ertuğrul Dağdeviren'in güreşi sert el enselerle başladı. Mustafa Taş, pasif geçen müsabakaya 10'uncu dakikasında rakibini bastırmasıyla hareket getirdi. Ancak bu pozisyonun uzun süre yerde hareketsiz geçmesi nedeniyle seyirciler duruma tepki gösterdi. Bir süre ayakta devam eden güreşte Mustafa Taş bastırarak yeniden yere indirdi, dış kazık, paça oyunuyla çok kez rakibini kaldırmaya çalışsa da sıklet farkından da kaynaklı başarılı olamadı. Bu güreşte de normal sürede rakipler birbirine üstünlük kuramadı. Her iki pehlivana da pasif güreştikleri gerekçesiyle ihtar ve sarı kart verildi. Müsabakanın 56. dakikasında koltuk altından sardığı rakibini sürerek dengesini kaybettirip düşüren Mustafa Taş rakibinden puan alarak güreşi kazandı.

Rakiplerini yenen finalde Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek kozlarını paylaşacak.

Güreşi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalin adı belli oldu! Mustafa Taş - Cengizhan Şimşek karşı karşıya...
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