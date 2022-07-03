Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı
Giriş Tarihi: 3.7.2022 15:48

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

AA
Kırkpınar’ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı. 4 milyon 22 bin lira bedelle yeniden ağa olan Seyfettin Selim, 14'üncü kez bu unvanı aldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 5 milyon 304 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve turizm işletmecisi İlhan Tüdeş katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ihaleyi gelecek yılın organizasyonunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle 2 milyon 23 bin liradan açtı.

Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı. Bu sonuçla 14. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.

Selim, ağalığı yapan kişinin güreşleri bilmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ağalık yapmanın onurunu yaşayacağım. Ne mutlu 'Türküm' diyene." dedi.

Ağa Selim, ihalenin ardından yöre güreş ağalarıyla çayır etrafında tur attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman verilecek? En düşük ve en yüksek 2022 Memur maaşı ne zaman açıklanacak?
MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2022: En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL olacak? Enflasyon farkı Pazartesi netleşecek!
SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DURUM: 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyat listesi!
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınavı saati ve süresi!
SON DAKİKA | İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı! Yaralılar var
Emekli ikramiyesi hesaplarda! Bakanlık ödeme tarihini duyurdu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bayramdan önce mi ödenecek?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm memurları sevindiren ek gösterge düzenlemesi! İşte maaş ve ikramiye tablosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA