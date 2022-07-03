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Giriş Tarihi: 3.7.2022 21:05

Milli tekvandocular Akdeniz Oyunları'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı!

AA
Milli tekvandocular Akdeniz Oyunları’nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı!

19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocular Merve Dinçel ve Hatice Kübra İlgün altın, Hakan Reçber ise gümüş madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocular Merve Dinçel ve Hatice Kübra İlgün altın, Hakan Reçber ise gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde devam eden organizasyonda tekvandoda final müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı.

57 kiloda final müsabakasına çıkan milli sporcu Hatice Kübra İlgün ise Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya elde etti.

Erkekler 68 kiloda mücadele den Hakan Reçber de finalde karşılaştığı İspanyol Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

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Milli tekvandocular Akdeniz Oyunları'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı!
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