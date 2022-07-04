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Giriş Tarihi: 4.7.2022 11:03

Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

İHA
Bakan Kasapoğlu’ndan Akdeniz Oyunları’nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılık, tekvando, atletizm, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın sekizinci gününde toplam 12 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılık, tekvando, atletizm, halter, yelken ve yüzme branşlarında 4'ü altın, 2'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik
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