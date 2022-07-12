Olimpiyat şampiyonu Mo Farah’ın hayat hikayesi kurgu çıktı

Hem 5000 hem de 10000 metrelik yarışlarda altın madalya kazanan, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları'na damga vuran uzun mesafe koşucusu Mo Farah, sarsıcı hayat hikayesini ilk kez anlattı.

Herkesin yıllar önce İngiltere'ye gelen bir mülteci ailenin çocuğu sandığı olimpiyat yıldızı; aslında çocukken kaçırıldığını, yasadışı bir şekilde İngiltere'ye getirildiğini ilk kez açıkladı. Olimpiyat yıldızı, kendisine Cibuti'den uçakla gelenler tarafından Mohamed Farah isminin verildiğini belirtirken gerçek adının Hussein Abdi Kahin olduğunu aktardı.

İNGİLİZLERİN KAHRAMANI HALİNE GELDİ

İngiltere'de 'sir' ünvanı alan Farah, 2012-2017 yılları arasında peş peşe kazandığı zaferlerle adını olimpiyat tarihine altın harflerle yazdırdı ve İngilizlerin ulusal kahramanlarından birisi haline geldi.

ŞİMDİYE KADAR ANLATILAN HAYAT HİKAYESİ TAMAMEN KURGU

Büyük başarı sonrası hayatı defalarca kez gazetelere yansıdı. Anlatılan hikayeye göre 39 yaşındaki İngiliz atlet, 8 yaşında babası ile Somali'den İngiltere'ye mülteci olarak gelmişti, babası çok ilgisiz olduğu için onu teyzesi ve amcası büyütmüştü. Ancak gerçek hikaye bu anlatılanlardan fersah fersah uzak. Farah'ın şimdiye kadar anlatılan hayat hikayesi Somali'de doğması dışında tamamen kurgu.