Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi!
Giriş Tarihi: 30.7.2022 12:10

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi!

AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası’nda finale yükseldi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

"Filenin Efeleri", finalde yarın TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Salon: Seul

Hakemler: Gerard Joseph (Malezya), Myoi Sumie (Japonya)

Güney Kore: Seung-Suk, Subong, Yung-Suk, Min-Ho, Sun-Soo, Gyeong-Bok (Jeong, Kyungmin, Sungjin, Kyumin)

Türkiye: Arslan Ekşi, Vahit Emre Savaş, Baturalp Burak Güngör, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija ( Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Yasin Aydın)

Setler: 24-26, 21-25, 22-25

Süre: 91 dakika (31, 28, 32)

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB AÇIKLADI! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 okulların açılacağı tarih ve ara tatil günlerini MEB açıkladı!
Özlem Gürses'ten itiraf gibi açıklama! AK Parti'nin projeleri Altılı Masa'ya sızdırılıyor
Son dakika: Melih Gökçek A Haber'de ANKAPARK'ın gerçeklerini anlattı!
SON DAKİKA HABERİ | İşte Irak’ta Türkiye üzerinden oynanan kirli senaryonun şifreleri
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
Sigaraya zam mı geldi, bugün zam var mı? Sigara fiyatları 30 Temmuz en ucuz ve en pahalı güncel listesi
Son dakika: Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar yatırım! Peşin olarak aktarılacak
SON DAKİKA Aile Destek Programı ödemeleri yatmaya başladı! 2022 e devlet Aile Destek Paketi başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
Okullar ne zaman açılacak Bakan Özer açıkladı! 2022 Yaz tatili ne zaman bitiyor, kulların açılacağı tarih belli oldu mu? MEB yeni öğretim yılı takvimi
Enerji krizinde son perde: Gaz kıtlığı yaşayan Avrupa'da ilginç önlemler devrede
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA